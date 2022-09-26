Любой VPN-сервис может замедлить ваше интернет-подключение, но зачастую разница незаметна. Иногда VPN даже может увеличить скорость Интернета, если ваш интернет-провайдер ограничивает ее при использовании определенных видов трафика.

Вы можете проверить, влияет ли VPN на скорость вашего подключения, воспользовавшись одним из множества приложений и инструментов для измерения скорости Интернета. Здесь вы узнаете больше о том, как работают инструменты для тестирования скорости VPN.

Сервис ExpressVPN предлагает сеть премиум-класса, пропускную способность которой обеспечивают Tier-1-операторы связи, чтобы вы получили максимально возможную скорость интернет-соединения, пользуясь нашими услугами.

Узнайте больше о том, как VPN помогает избавиться от вмешательства со стороны интернет-провайдера.

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