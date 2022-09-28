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ExpressVPN, özel veya statik IP’ler sunmaz. Bunun nedeni, ExpressVPN IP adreslerinin düzenli olarak rotasyona tabi tutulmasıdır.

Bir ExpressVPN sunucusuna bağlandığınızda, size mümkün olan en iyi IP verilecektir. Bu, daha önce bağlandığınız bir IP adresi olabilir veya farklı bir IP adresi alabilirsiniz. ExpressVPN, kullanıcı anonimliğini artırmak ve gizliliğinizi korumak için tüm müşteriler tarafından kullanılan IP adreslerini rotasyona tabi tutar.

Toplamda, ExpressVPN dünya çapında düzinelerce konumda binlerce sunucuya sahiptir. Her konum, her sunucuda binlerce IP içeren yüzlerce sunucuya sahip olabilir. ExpressVPN, talebe ve diğer faktörlere bağlı olarak sayı değişebileceğinden kullanılabilir IP sayısını belirtmez.

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