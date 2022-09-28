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ExpressVPN не предоставляет статические (выделенные) IP-адреса, так как постоянно меняет IP-адреса из своего пула.

Подключившись к серверу ExpressVPN, вы получите лучший из доступных IP-адресов. Им может оказаться как IP-адрес, который вы уже использовали ранее, так и совершенно новый адрес. ExpressVPN проводит ротацию IP-адресов, доступных для клиентов сервиса, чтобы сделать подключения более приватными и анонимными.

Серверная сеть ExpressVPN включает в себя тысячи серверов в десятках регионах мира. В каждой локации могут находиться сотни серверов, у каждого из которых могут быть тысячи IP-адресов. ExpressVPN не указывает точное число доступных IP-адресов, так как оно может меняться в зависимости от уровня спроса и других факторов.

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