Metaverse fikri hayat buldu ve giderek ilerliyor. Bu fikrin doğuşunda Mark Zuckerberg’in metaverse’ü hayata geçirme arzusunu açık bir şekilde ifade etmesi büyük rol oynadı. Hatta şirketi Facebook’un adını Meta olarak değiştirdi.

Buna yalnızca Meta dahil değil. Microsoft ve Apple gibi teknoloji devleri de bu sanal alan modasına uyuyor. “İnternetin geleceği” olarak anılan metaverse’ün 800 milyar dolar değerinde bir platform olacağı tahmin ediliyor.

Metaverse henüz ortaya çıkmasa da metaverse hakkında şimdilik bildiklerimizi açıkladık.

Metaverse tam olarak nedir? Metaverse nasıl tanımlanır?

“Meta” (ötesinde anlamını taşır) ve “universe” (evren) kelimelerinin birleşiminden oluşan metaverse, paylaşılan bir sanal dünya olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar, gerçek dünyadaki hayatları ile işe gitmekten eğlenmeye kadar her şeyi yapabilecekleri dijital metaverse’lerdeki hayatları arasında geçiş yapabilecekler.

Bu, kulağa sanal gerçeklik gibi geliyor. Farkı ne?

Sanal gerçeklik ile metaverse arasındaki temel fark, sanal gerçeklik bir seferde az sayıda insana geçici bir deneyim sunarken (sanal gerçeklik oyunları gibi), metaverse birçok insan tarafından paylaşılır ve zaman aşımına sahip değildir. Birçok kişinin, büyük bir etki yaratmada başarısız bir teknoloji olduğunu düşündüğü sanal gerçeklik artık metaverse’ün bir bileşeni olarak düşünülebilir. İnsanlar, metaverse’e büyük ihtimalle başlık ve hologram gibi sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinden erişecek.

Metaverse’e neden ihtiyacımız var?

Belki metaverse’e ihtiyacımız yok ama onun ilgi çekici faydaları var. Metaverse öncelikle mekânın ötesine geçebilme imkânını sunacak. Şirketinizdeki herkes, dünyanın her yerinde evden çalışabilir ve yüz yüze etkileşim için bir sanal ofise gidebilir. Sanatçının canlı performans sergilediği bir konsere herhangi bir yerden katılabilir ve konseri binlerce kişiyle yerinde izliyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Metaverse, gerçekte olmayan veya fizik kurallarına meydan okuyan deneyimlerin varlığına da imkân sunar. Ready Player One filmindeki araba yarışlarını düşünün.

Metaverse fikri nereden çıktı?

Yakın zamanda yeniden dirilen “metaverse” terimi on larca yıldır var. Bu kelime, Neal Stephenson’ın 1992 yılında yayınlanan Snow Crash adlı bilim kurgu romanında ilk defa ortaya çıktı ve internet yerine geçecek sanal gerçeklik temelli bir dünyayı tanımlıyordu. Bu kitap, Amazon CEO’su Jeff Bezos dâhil birçok Silikon Vadisi şahsiyeti tarafından sanal dünyanın kehaneti olarak sayılıyor.

Bununla birlikte, on yıllar boyunca metaverse’ün farklı yorumları popüler kültürde yer aldı. The Matrix ve Ready Player One başta olmak üzere, metaverse’ü farklı yorumlayan pek çok film çekildi.

Metaverse zaten var mı?

Metaverse veya en azından aşırı fütürist ve gerçeklikten ayırt edilemeyen versiyonu henüz yok. Şu anda, metaverse’ün bütünüyle nasıl olması gerektiğini tasvir eden ve ve hatta kimin oluşturacağını belirleyen tekil bir örnek yok. Aslına bakılırsa, metaverse’ün tek bir şirket yerine birden fazla şirketin oluşturduğu bir ürün olma olasılığı yüksek.

Var olan metaverse’lerin en iyi örnekleri muhtemelen video oyunlarından oluşuyor. Örneğin, çok popüler bir çevrimiçi platform olan Roblox, kullanıcıların paylaşılan bir sanal alanda oyunlar yaratmalarını ve birlikte oynamalarını sağlıyor. Rapçi Lil Nas X, 2020 yılında Roblox üzerinden tamamen sanal bir konser düzenledi ve bu da metaverse’lerin çok amaçlı olabileceğini gösteriyor.

Tamamen hayata geçmiş bir metaverse’e en iyi örnek Second Life platformudur. Bu platformda kullanıcılar avatarlarını oluşturabilir, sanal bir dünyayı keşfedebilir, oyun içi mağazalarda alışveriş yapabilir ve dünyanın her yerindeki oyuncularla sosyalleşebilirler. Bu örnekler, hayatı sanal olarak yaşamanın sunduğu imkânlar ın şimdilik sadece görünen kısmı.

Metaverse beni nasıl etkileyecek?

Market alışverişinden bankacılığa kadar birçok şey için hâlihazırda internete bel bağlamış durumdayız. Video aramalar ve çevrimiçi rol yapma oyunları üzerinden de dijital dünyadaki hayatı deneyimliyoruz. Metaverse, birçok yönden sadece bu aktivitelerin bir evrimidir. Bu yüzden bu sorunun kısa cevabı, şu anda bir internet kullanıcısıysanız yakın gelecekte büyük ihtimalle bir metaverse kullanıcısı olacaksınız.

Metaverse’de kripto para ve NFT’ler nasıl kullanılacak?

Sanal paraların ve NFT’lerin sanal dünyada bir rol oynayacak olması kulağa mantıklı geliyor. Metaverse’de sanal nesneler ve hatta sanal araziler satın alabileceksiniz. Kripto parayla satın alınan NFT’ler bu mülklere sahip olmanızı sağlayacak.

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