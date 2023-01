Idea metawersu ciągle się rozwija, w dużej mierze dzięki bardzo publicznym ambicjom Marka Zuckerberga, który pragnie ożywić metawers. W końcu zmienił nazwę swojej firmy z Facebooka na Meta.

To nie tylko Meta. Giganci technologiczni na całym świecie – w tym Microsoft i Apple – nakręcają modę na wirtualną przestrzeń. Przewiduje się, że metawers, nazywany „przyszłością Internetu”, stanie się platformą o wartości 800 miliardów dolarów.

Metawers jeszcze nie istnieje. Oto, co wiemy o nim teraz.

Czym dokładnie jest metawers? Jak można zdefiniować metawers?

Połączenie słów „meta” (ang. „poza”) i „wszechświat” oznacza, że metawers jest definiowany jako wspólny świat wirtualny. Ludzie będą mogli przełączać się między życiem w prawdziwym świecie, a tym w cyfrowych metawersach, gdzie mogą robić wszystko to, na co mają ochotę – od pójścia do pracy po szukanie różnego rodzaju rozrywki.

To brzmi jak wirtualna rzeczywistość . W czym tkwi różnica?

Główna różnica między wirtualną rzeczywistością a metawersem polega na tym, że podczas gdy wirtualna rzeczywistość zapewnia tymczasowe wrażenia niewielkiej liczbie osób naraz (jak w przypadku gry VR), metawers jest dzielony przez wiele osób i trwa przez cały czas. Wirtualna rzeczywistość – powszechnie postrzegana jako technologia, która jeszcze nie wystartowała – może być teraz uważana za element metawersu. Ludzie prawdopodobnie uzyskają dostęp do metawersu za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości i autentycznej technologii pod postacią zestawów słuchawkowych i hologramów.

Dlaczego potrzebujemy metawersu?

Prawdopodobnie nie potrzebujemy metawersu, ale z pewnością oferuje on interesujące korzyści. Po pierwsze, metawers udostępni nam możliwość wykraczania poza naszą lokalizację. Każdy w Twojej firmie będzie mógł pracować zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, ale z opcją podróży do wirtualnego biura, gdzie będzie możliwa interakcja z innymi pracownikami. Otrzymasz możliwość pójścia na dowolny koncert – z wykonawcą występującym na żywo – i poczuć się tak, jakby wraz z Tobą oglądały go tysiące innych osób.

Poza tym metawers otwiera przed Tobą morze doświadczeń, które w niczym nie przypominają rzeczywistości lub przeczą zasadom fizyki. Pomyśl o wyścigach samochodowych w Ready Player One.

Skąd wziął się pomysł na metawers?

Chociaż teraz się odradza, termin „metawers” istnieje od dziesięcioleci. Słowo to po raz pierwszy pojawiło się w Zamieci (tytuł oryg. Snow Crash), powieści science-fiction Neala Stephensona z 1992 roku, gdzie metawers został opisany jako wirtualna rzeczywistość stanowiąca zamiennik Internetu. Książka ta jest obecnie czczona przez wiele znanych osobistości Doliny Krzemowej – w tym CEO Amazona, Jeffa Bezosa – jako zapowiedź wirtualnego świata.

Interpretacje metawersu istnieją w popkulturze od dziesięcioleci. Wiele filmów opisało różne podejścia do metawersu. Do najbardziej znanych zaliczyć możemy najprawdopodobniej Matrixa i Ready Player One.

Czy metawers już istnieje?

Metawers – a przynajmniej jego hiperfuturystyczna, niemożliwa do odróżnienia od rzeczywistości wizja – jeszcze nie istnieje. Obecnie nie ma jednolitej instrukcji dotyczącej. tego, jak powinien wyglądać metawers i kto powinien być odpowiedzialny za jego stworzenie. Najbardziej prawdopodobne jest, że metawers nie będzie produktem jednej firmy, a zwieńczeniem pracy kilku.

Prawdopodobnie najlepsze przykłady istniejących metawersów pochodzą z gier wideo. Szalenie popularna platforma internetowa Roblox umożliwia użytkownikom tworzenie, a następnie granie we wspólnej przestrzeni wirtualnej. W 2020 roku raper Lil Nas X zasłynął z całkowicie wirtualnego koncertu w uniwersum Robloxa, jednocześnie udowadniając, jak wszechstronne mogą być metawersy.

Wydaje się, że ideę w pełni zrealizowanego metawersu najlepiej oddaje jednak Second Life. Dzięki niemu użytkownicy mogą stworzyć swojego awatara, odkrywać wirtualny świat, kupować przedmioty w sklepach i spotykać się z graczami z całego świata. Te przykłady to tylko mały przedsmak tego, czego możemy oczekiwać od wirtualnego życia.

Jak metawers wpłynie na mnie?

Już teraz polegamy na Internecie praktycznie we wszystkim – od zamawiania artykułów spożywczych po bankowość – i doświadczamy życia w sferze cyfrowej za pomocą rozmów wideo i gier online. Metawers jest pod wieloma względami po prostu ewolucją tych czynności. Tak więc krótka odpowiedź brzmi: jeśli jesteś użytkownikiem Internetu, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości będziesz użytkownikiem metawersu.

W jaki sposób kryptowaluty i niewymienialne tokeny będą używane w metawersie?

To logiczne, że wirtualne waluty i NFT będą odgrywać dużą rolę w wirtualnym świecie. W metawersie otrzymasz możliwość zakupu wirtualnych przedmiotów, a nawet wirtualnej ziemi. Jeśli kupisz NFT za kryptowalutę, cyfrowe aktywa będą należeć do Ciebie.

Co sądzisz o metawersie? Daj nam znać w komentarzu.