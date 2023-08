Chcesz zwiedzić dark web, co? Po pierwsze, musisz wiedzieć, jak dostać się do dark webu, a kiedy już się w nim znajdziesz, nie możesz tak po prostu skorzystać z Google. Potrzebna Ci będzie wyszukiwarka dark webowa – na szczęście my zebraliśmy te najlepsze.

Co to jest wyszukiwarka dark web?

Zanim przejdziemy do wyszukiwarek dark web, musimy wyjaśnić, co to jest dark web. Dark web to ukryty zbiór stron internetowych, do których można uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem specjalnych przeglądarek – najczęściej używana jest przeglądarka Tor. Dane przesyłane przez dark web są szyfrowane, a następnie przechodzą przez wiele węzłów hostowanych przez globalną sieć wolontariuszy. Taka konfiguracja zapewnia użytkownikom i operatorom stron zachowanie anonimowości.

Czytaj więcej: Deep web a dark web: jaka jest różnica?

Dark web ma reputację podejrzanego marketplace, ale posiada również legalne zastosowania. Na przykład dziennikarze i informatorzy mogą bezpiecznie komunikować się i udostępniać poufne informacje za pośrednictwem dark webu z dowolnego miejsca, nie obawiając się o przechwycenie danych. Kilka stron informacyjnych, takich jak The New York Times i BBC, również korzysta z technologii Tor, aby dostarczać wiadomości do miejsc, w których ich tradycyjne strony są ocenzurowane.

Dark web nie jest jednak najłatwiejszym miejscem do nawigacji, ponieważ dark webowe linki są długie, a strony na ogół nie są powszechnie rozpoznawalne. Strony internetowe w dark webie są hostowane i dostępne w sieci Tor – można je zidentyfikować po domenie najwyższego poziomu Tora, czyli „.onion”. Linki do dark webu nie wyświetlają się w zwykłych wyszukiwarkach, zatem Google na niewiele się przyda. Aby przeszukać dark web, musisz najpierw zaopatrzyć się w dark webową wyszukiwarkę.

Czytaj więcej: Mylne stereotypy na temat dark webu

Najlepsze wyszukiwarki do przeglądania dark webu

Chcesz odkrywać dark web? Oto najlepsze dark webowe wyszukiwarki.

Torch

Torch (onion link tutaj) jest prawdopodobnie najbardziej znaną wyszukiwarką w dark webie, a także jedną z najstarszych. Wyszukiwarka ta codziennie przeszukuje i indeksuje strony onion, a także może się poszczycić jedną z największych liczb wyników wyszukiwania. Poza tym dość szybko się wczytuje, a jej interfejs przypomina interfejs Google, dzięki czemu wydaje się znajomy. Ze względu na dużą bibliotekę wyszukiwania, Torch jest prawdopodobnie najlepszą wyszukiwarką do eksploracji dark webu, a wisienkę na torcie stanowią przyjazny interfejs i szybkie ładowanie.

Jedyną rzeczą, na którą warto uważać, jest fakt, że podobnie jak większość dark webowych wyszukiwarek, Torch nie filtruje stron internetowych, co zwiększa prawdopodobieństwo natknięcia się na złośliwą stronę lub szkodliwy materiał.

Ahmia

Ahmia (onion link tutaj) to solidna wyszukiwarka dark web. Oprócz wyświetlania wyników wyszukiwania, wyszukiwarka ta może być używana do sprawdzania statystyk, szczegółowych informacji i wiadomości na temat sieci Tor, co czyni ją niezwykle przydatnym narzędziem dla każdego, kto chce odkrywać dark web. W przeciwieństwie do innych dark webowych wyszukiwarek, Ahmia stosuje politykę przeciwko „materiałom stanowiącym nadużycie” i je blokuje.

DuckDuckGo

To pewnie najbardziej rozpoznawalna pozycja z tej listy, a my już od jakiegoś czasu zachęcamy do korzystania z niej jako zwykłej wyszukiwarki. DuckDuckGo (onion link tutaj) to szanująca prywatność wyszukiwarka, która działa we wszystkich głównych przeglądarkach, takich jak Chrome i Firefox. Czy wiesz, że jest to również domyślna wyszukiwarka Tora?

DuckDuckGo nie rejestruje aktywności użytkownika, co oznacza, że to, czego szukasz – w dark webie lub poza nim – pozostaje prywatne. Jedyną wadą DuckDuckGo jest to, że może wyświetlać mniej wyników wyszukiwania w dark webie w porównaniu z innymi wyszukiwarkami z naszej listy.

Haystack

Haystack (onion link tutaj) ma chyba najwięcej zindeksowanych stron w całym dark webie – łącznie ponad 1,5 miliarda. Działa jednak w modelu freemium, co oznacza, że musisz wyłożyć trochę gotówki, aby uniknąć reklam i uzyskać dostęp do takich funkcji, jak dostęp do historycznych wersji stron internetowych. Podobnie jak DuckDuckGo, Haystack wspiera prywatność, obiecując, że nie będzie śledzić danych użytkownika ani naruszać jego prywatności dla własnego zysku.

The Hidden Wiki

Chociaż technicznie nie jest to wyszukiwarka, uwzględniamy The Hidden Wiki (onion link tutaj) ze względu na jej przydatność w eksploracji dark webu. Działa bardziej jak katalog, ułatwiając nawigację po dark webie i zapewniając skategoryzowany katalog zindeksowanych linków. Hidden Wiki blokuje również wyświetlanie złośliwych stron, ale podobnie jak w przypadku wszystkich dark webowych wyszukiwarek, niektóre podejrzane witryny nadal będą się pojawiać.

Wyżej wymienione pięć dark webowych wyszukiwarek to raczej pewniaki, co nie oznacza, że wszystkie dostępne wyszukiwarki są równie dobre. Oto pięć wyszukiwarek, które naszym zdaniem bywają problematyczne:

Not Evil . Nie, nazwa Not Evil to żadna odwrócona psychologia, tylko nawiązanie do starego motta Google: Don’t be evil. Pomijając zuchwałe nazewnictwo, Not Evil posiada ponad 32 miliony zaindeksowanych stron i 14 milionów onion linków.

Candle . Candle wygląda i działa bardzo podobnie do wyszukiwarki Google, co sprawia, że wydaje się przyjazna użytkownikom. Niestety jej biblioteka wyszukiwania jest stosunkowo niewielka i wynosi jakieś 100 000 stron, co wypada dość blado na tle innych wyszukiwarek z naszej listy.

Recon . Ta wyszukiwarka jest chyba najbardziej znana ze swojego zastosowania w eksploracji niesławnych dark webowych marketplace. Jej wyniki obejmują aktywne marketplace i sprzedawców oraz umożliwiają porównywanie danych sprzedawców, ofert i nie tylko.

Dark Search . Stosunkowo nowa pozycja na scenie wyszukiwarek dark web o wdzięcznej nazwie Dark Search. Oferuje łatwy w użyciu interfejs oraz dostęp do linków i stron.

Onion Search . Onion Search pomaga uzyskać dostęp do stron Onion. Zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Wyszukiwarka twierdzi, że działa „zgodnie z prawem obowiązującym we Francji”.

Rzeczy, o których trzeba pamiętać podczas przeglądania dark webu

Dark web jest nieregulowany, dlatego podczas przeglądania musisz się odpowiednio zabezpieczyć. Oto kilka rzeczy, które trzeba zrobić, kiedy korzysta się z dark webu.