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Aircove ile gelişmiş koruma

Reklamları, takip edicileri, zararlı siteleri engelleyin, ebeveyn kontrolleri ve daha fazlasını uygulayın

Hepsi bir arada yönlendirici ile tüm cihazlarınızı koruyun: ExpressVPN Aircove

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Gelişmiş koruma görseli açılış sayfası hero alt seçeneği

Daha güvenli çevrimiçi deneyim için

Threat Manager

gelişmiş koruma threat manager görsel

Çevrimiçi trafiğinizi kötü amaçlı sitelerden ve takip edicilerden koruyun

Reklam engelleyici

gelişmiş koruma reklam engelleyici görsel website web sayfa engelleme

İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin

Ebeveyn kontrolleri

gelişmiş koruma ebeveyn kontrolleri görsel internet erişim zamanları

İnternet erişimi için zaman belirleyin ve yetişkin sitelerini engelleyin

Tüm bu özellikler VPN yönlendiricimiz Aircove'a dahildir.

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Tam ev koruması kolaylaştı

Tüm cihazlarınızda kullanın

Bu gelişmiş koruma özellikleri, Aircove yönlendiriciye bağlı her cihaza esnek bir şekilde uygulanabilir.

Uygulama yüklemeye gerek yok

Aircove'unuzu sadece 5 dakikada kurduktan sonra bu özellikleri cihazlarınızda anında kullanabilirsiniz.

Kesintisiz VPN entegrasyonu

VPN ve gelişmiş koruma özelliklerimiz birbirini tamamlayarak en iyi hızları ve performansı sunar.

Kolay cihaz yönetimi

Cihazlarınızı gruplara ayırın ve grup başına istediğiniz gelişmiş koruma ayarlarını etkinleştirin.

7/24 üst düzey destek

Diğer ExpressVPN hizmetlerinde olduğu gibi, bu özelliklerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Destek Ekibimize kolayca ulaşılabilir.

Otomatik engel listesi güncellemeleri

Engellenen sitelerin ve takip edicilerin listeleri, en son tehditleri kapsayacak şekilde düzenli olarak güncellenir.

SSS

Bu gelişmiş koruma özelliklerini kullanmak için bir Aircove'a ihtiyacım var mı?
Bu gelişmiş koruma özelliklerini nasıl etkinleştiririm?
Bu özelliklerden herhangi birini kullanmak için VPN'i açmam gerekir mi?
Gelişmiş koruma özelliklerini kullanmak için ExpressVPN aboneliğine ihtiyacım var mı?
Gelişmiş koruma özelliklerini hangi cihazlarda kullanabilirim?
Bu özellikleri sadece belirli cihazlara uygulayabilir miyim?
Bir reklam engelleyici kullanmak webte gezinme deneyimimi etkiler mi?

Ev koruması, yeniden tanımlandı.

Ailenizin dijital yaşamını koruyun. Aircove ile.

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