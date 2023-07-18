Aircove ile gelişmiş koruma
Hepsi bir arada yönlendirici ile tüm cihazlarınızı koruyun: ExpressVPN Aircove
Daha güvenli çevrimiçi deneyim için
Reklam engelleyici
İnternette gezinirken araya giren reklamları gizleyin
Ebeveyn kontrolleri
İnternet erişimi için zaman belirleyin ve yetişkin sitelerini engelleyin
Tam ev koruması kolaylaştı
Tüm cihazlarınızda kullanın
Bu gelişmiş koruma özellikleri, Aircove yönlendiriciye bağlı her cihaza esnek bir şekilde uygulanabilir.
Uygulama yüklemeye gerek yok
Aircove'unuzu sadece 5 dakikada kurduktan sonra bu özellikleri cihazlarınızda anında kullanabilirsiniz.
Kesintisiz VPN entegrasyonu
VPN ve gelişmiş koruma özelliklerimiz birbirini tamamlayarak en iyi hızları ve performansı sunar.
Kolay cihaz yönetimi
Cihazlarınızı gruplara ayırın ve grup başına istediğiniz gelişmiş koruma ayarlarını etkinleştirin.
7/24 üst düzey destek
Diğer ExpressVPN hizmetlerinde olduğu gibi, bu özelliklerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa Destek Ekibimize kolayca ulaşılabilir.
Otomatik engel listesi güncellemeleri
Engellenen sitelerin ve takip edicilerin listeleri, en son tehditleri kapsayacak şekilde düzenli olarak güncellenir.
SSS
Bu gelişmiş koruma özelliklerini kullanmak için bir Aircove'a ihtiyacım var mı?
Tüm gelişmiş koruma özellikleri yalnızca Aircove'da mevcuttur. Threat Manager, iOS, Mac ve Linux için ExpressVPN uygulamalarında mevcuttur.
Bu gelişmiş koruma özelliklerini nasıl etkinleştiririm?
Aircove'unuzu kurmanız yeterlidir ve ardından hemen kullanabilirsiniz. Ayrı bir etkinleştirme veya kurulum işlemi yoktur.
Bu özelliklerden herhangi birini kullanmak için VPN'i açmam gerekir mi?
Hayır, tüm bu özellikler VPN ile veya VPN olmadan çalışabilir.
Gelişmiş koruma özelliklerini kullanmak için ExpressVPN aboneliğine ihtiyacım var mı?
Hayır, bunlar bir ExpressVPN aboneliği olmadan çalışacaklar. VPN özellikleri için yalnızca bir ExpressVPN aboneliğine ihtiyacınız var.
Gelişmiş koruma özelliklerini hangi cihazlarda kullanabilirim?
Bu özellikler Aircove'a bağlı herhangi bir cihaza, hatta akıllı TV'lere veya akıllı ev aletlerine uygulanabilir.
Bu özellikleri sadece belirli cihazlara uygulayabilir miyim?
Evet, bu özelliklerden bir veya daha fazlasının hangi cihazlara uygulanacağını seçebilirsiniz. Özellikle Aircove arayüzünde cihazlarınızı gruplara ayırabilir ve her grup için özellik ayarları seçebilirsiniz.
Bir reklam engelleyici kullanmak webte gezinme deneyimimi etkiler mi?
Reklam engelleme özelliğini kullanırsanız belirli hizmetler veya web siteleri düzgün çalışmayabilir. Böyle bir durumda, gelişmiş koruma ayarlarından reklam engelleyiciyi geçici olarak kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.
Ev koruması, yeniden tanımlandı.
Ailenizin dijital yaşamını koruyun. Aircove ile.