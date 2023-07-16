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Продвинутая защита с Aircove

Заблокируйте рекламу, трекеры и опасные сайты, используйте родительский контроль и многое другое.

Защитите все ваши устройства сразу с помощью универсального роутера — Aircove от ExpressVPN.

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Более безопасная работа в Сети

Threat Manager

продвинутая защита Threat Manager иллюстрация

Защитите свой онлайн-трафик от опасных сайтов и отслеживания.

Блокировщик рекламы

продвинутая защита блокировщик рекламы

Скройте навязчивую рекламу и работайте онлайн, не отвлекаясь.

Родительский контроль

продвинутая защита родительский контроль безопасный доступ в Интернет

Установите временные ограничения на доступ в Интернет и заблокируйте сайты для взрослых.

Все эти функции доступны в Aircove — нашем VPN-роутере.

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Надежная защита всех домашних устройств

Подходит для всех устройств

Эти продвинутые инструменты будут защищать все устройства, подключенные к вашему роутеру Aircove.

Без установки приложений

Все эти функции начнут защищать ваши устройства сразу же после настройки Aircove, которая занимает 5 минут.

Полная интеграция с VPN

Наш VPN-сервис и эти продвинутые функции защиты дополняют друг друга, обеспечивая идеальный баланс скорости и качества работы.

Простое управление устройствами

Разделите свои устройства на группы и установите продвинутые настройки защиты для каждой из них.

Первоклассная поддержка 24/7

Служба поддержки ExpressVPN всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с этими функциями.

Автообновление черных списков

Список заблокированных сайтов и трекеров регулярно обновляется, чтобы защитить вас от наиболее актуальных угроз.

ЧаВо

Можно ли использовать эти функции защиты без Aircove?
Как активировать эти продвинутые функции защиты?
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На каких устройствах можно использовать эти функции продвинутой защиты?
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Будет ли блокировщик рекламы влиять на мою работу в Сети?

Новое слово в защите домашних устройств

Защитите цифровую жизнь своей семьи с Aircove.

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