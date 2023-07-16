Продвинутая защита с Aircove
Защитите все ваши устройства сразу с помощью универсального роутера — Aircove от ExpressVPN.
Более безопасная работа в Сети
Блокировщик рекламы
Скройте навязчивую рекламу и работайте онлайн, не отвлекаясь.
Родительский контроль
Установите временные ограничения на доступ в Интернет и заблокируйте сайты для взрослых.
Надежная защита всех домашних устройств
Подходит для всех устройств
Эти продвинутые инструменты будут защищать все устройства, подключенные к вашему роутеру Aircove.
Без установки приложений
Все эти функции начнут защищать ваши устройства сразу же после настройки Aircove, которая занимает 5 минут.
Полная интеграция с VPN
Наш VPN-сервис и эти продвинутые функции защиты дополняют друг друга, обеспечивая идеальный баланс скорости и качества работы.
Простое управление устройствами
Разделите свои устройства на группы и установите продвинутые настройки защиты для каждой из них.
Первоклассная поддержка 24/7
Служба поддержки ExpressVPN всегда готова помочь вам по любым вопросам, связанным с этими функциями.
Автообновление черных списков
Список заблокированных сайтов и трекеров регулярно обновляется, чтобы защитить вас от наиболее актуальных угроз.
ЧаВо
Можно ли использовать эти функции защиты без Aircove?
Все эти продвинутые функции защиты сразу доступны только в Aircove. При этом вы можете воспользоваться Threat Manager в приложениях ExpressVPN для iOS, Mac и Linux.
Как активировать эти продвинутые функции защиты?
Просто установите Aircove, и этого будет достаточно, чтобы сразу же воспользоваться ими. Никаких дополнительных активаций или настроек не требуется.
Нужно ли подключаться к VPN, чтобы использовать эти функции?
Нет, все они могут работать и без подключения к VPN-серверу.
Нужна ли подписка на ExpressVPN, чтобы использовать эти продвинутые функции?
Нет, они будут доступны и без подписки на ExpressVPN. В свою очередь, она потребуется вам для подключения к VPN.
На каких устройствах можно использовать эти функции продвинутой защиты?
Эти функции будут защитить все подключенные к Aircove устройства, включая даже телевизоры смарт-ТВ и бытовую технику.
Можно ли использовать эти функции только на определенных устройствах?
Да, вы можете сами выбрать, какие устройства будут защищены с их помощью. Для этого вам нужно создать соответствующую группу устройств в Aircove и выбрать для нее необходимые функции.
Будет ли блокировщик рекламы влиять на мою работу в Сети?
Некоторые сайты или сервисы могут некорректно работать из-за блокировщика рекламы. В таком случае мы советуем на время отключить блокировщик через настройки соответствующей продвинутой функции.
Новое слово в защите домашних устройств
Защитите цифровую жизнь своей семьи с Aircove.