Ja, je kunt kiezen op welke apparaten je een of meer van deze functies wilt toepassen. Om precies te zijn, in de Aircove-interface kun je je apparaten onderverdelen in groepen en de functie-instellingen voor elke groep definiëren.

Je hoeft alleen maar je Aircove te installeren, dan kun je ze meteen gebruiken. Er is geen apart activatie- of installatieproces.

De complete verzameling geavanceerde beschermingsfunties is alleen beschikbaar op Aircove . Threat Manager is beschikbaar in de ExpressVPN-apps voor iOS, Mac en Linux.

Verdeel je apparaten in groepen en schakel eenvoudig per groep de geavanceerde beschermingsinstellingen in.

