Behöver du ett VPN till Windows? Skaffa ExpressVPN nu

Älskar du ExpressVPN? Vill du ha en månad gratis? Bjud in en vän nu

Den här guiden visar dig hur du delar din VPN-anslutning från Windows 8 eller Windows 10. Det gör det möjligt för dina andra enheter att använda VPN-anslutningen som delas från din Windows-enhet.

Innan du börjar behöver du installera ExpressVPN:s app på din Windows-enhet. Anslut inte till appen medan du ställer in den virtuella routern eller mobila hotspots.

Windows 8: Konfigurera din virtuella router

1. Verifiera att din Windows-enhet kan skapa en virtuell router

För att dela en VPN-anslutning från din Windows-enhet behöver du verifiera att din enhet kan skapa en virtuell router.

På din Windows-enhet trycker du på + S för att öppna sökfältet.

Skriv cmd. Högerklicka på Kommandotolken och klicka på Kör som administratör.

I Kommandotolken skriver du följande kommando:

netsh wlan show drivers

Om det står ”Hosted network supported: Yes” innebär det att din enhet kan skapa en virtuell router.

Om du inte ser det här meddelandet kan du behöva uppdatera dina drivrutiner för nätverkskortet.

2. Skapa din virtuella router

I Kommandotolken skriver du följande kommando:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=NETWORKNAME key=PASSWORD

För NETWORKNAME: Ange ett namn för VPN-anslutningen du ska dela.

För PASSWORD: Ange ett lösenord som enheter kan ansluta till VPN-anslutningen med.

Tryck på Enter.

Du kommer då att se det här meddelandet:

The hosted network mode has been set to allow.

The SSID of the hosted network has been successfully changed.

The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

Du har nu skapat en virtuell router.

3. Starta din virtuella router

Viktigt: Anslut inte till ExpressVPN-appen.

I Kommandotolken anger du följande:

netsh wlan start hostednetwork

Du kommer att se ett meddelande som lyder ”The hosted network started.”

Om du ser ett meddelande som säger att värdnätverket inte kunde startas behöver du uppdatera nätverkskortets drivrutiner.

4. Aktivera din virtuella router

På din Windows-enhet trycker du på + R för att öppna fönstret Kör.

Skriv ncpa.cpl och klicka på OK.

I fönstret Nätverksanslutningar kommer du att se ett nytt nätverk som heter Anslutning till lokalt nätverk*. Det är den virtuella routern som du skapade tidigare.

Hitta ett nätverk med beskrivningen ExpressVPN Tap Adapter. Högerklicka på det och välj Egenskaper.

Klicka på fliken Delning. Bocka i rutan för Tillåt att andra nätverksanvändare ansluter genom internetanslutningen på den här datorn.

Under Hemnätverksanslutning, välj namnet på din virtuella router (Anslutning till lokalt nätverk*) som du skapade tidigare. Klicka på OK.

Gå vidare och anslut till ExpressVPN-appen.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Windows 10: Konfigurera din mobila hotspot

På din Windows-enhet klickar du på . Klicka på Inställningar > Nätverk och internet.

Klicka på Delning av trådlös anslutning. Aktivera alternativet Dela min anslutning med andra enheter.

Under Dela min Internetanslutning från väljer du Wi-Fi.

Ställ in ett annat nätverksnamn och lösenord för din mobila hotspot

Klicka på Redigera. Ange följande uppgifter: Nätverksnamn: Ange ett namn för den mobila hotspot som du vill dela.

Ange ett namn för den mobila hotspot som du vill dela. Nätverkslösenord: Ange ett lösenord som låter enheter ansluta till din mobila hotspot. Klicka på Spara.



Under Relaterade inställningar, klicka på Ändra nätverkskortsalternativ.

I fönstret Nätverksanslutningar ser du ett nätverk som heter Anslutning till lokalt nätverk*. Det är den nya mobila hotspot som du precis har skapat.

Hitta ett nätverk med beskrivningen ExpressVPN Wintun Driver. Högerklicka på det och välj Egenskaper.

Längst upp klickar du på fliken Delning.

Bocka i rutan för Tillåt att andra nätverksanvändare ansluter genom internetanslutningen på den här datorn.

Under Hemnätverksanslutning väljer du namnet på din mobila hotspot (Anslutning till lokalt näverk*). Klicka på OK.

Gå vidare och anslut till ExpressVPN:s app.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Anslut till ExpressVPN:s app

På din Windows-enhet öppnar du ExpressVPN:s app. Anslut till en VPN-serverposition.

Gå vidare till anslut dina enheter till VPN.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Anslut enheter till VPN

På en separat enhet går du till dina wifi-inställningar. Hitta namnet på nätverket som du skapade tidigare.

För att verifiera att du är ansluten kan du använda ExpressVPN:s IP-adresskoll för att kontrollera din IP-adress och position. De bör överensstämma med IP-adressen och platsen som visas i ExpressVPN-appen.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Inaktivera VPN-anslutningen

Windows 10

På din Windows-enhet klickar du på . Klicka på Inställningar > Nätverk och internet > Delning av trådlös anslutning. Växla av Dela min internetanslutning med andra enheter. Behöver du hjälp? Tillbaka till toppen

Windows 8

Öppna Kommandotolken och ange följande kommando: netsh wlan stop hostednetwork Du kommer att se ett meddelande som lyder “The hosted network stopped.” Behöver du hjälp? Tillbaka till toppen