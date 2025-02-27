Нужна VPN для Android? Купить ExpressVPN сейчас

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Это руководство покажет вам как найти версию Android, которую вы используете. Чтобы использовать последнюю версию приложения ExpressVPN для Android, вам потребуется Android 5.0 или выше.

Следуйте инструкциям, соответствующим вашему устройству:

Телефоны Google Pixel

Откройте Настройки. Нажмите Система > Дополнительно > Обновление системы. Посмотрите вашу версию Android.

Большинство телефонов Samsung

Откройте Настройки. Нажмите О телефоне. Нажмите Информация о программном обеспечении. Посмотрите вашу версию Android.

Android TV или Google TV

Если вы используете совместимую версию Android, вы можете использовать приложение ExpressVPN и обновить его до последней версии.

Если вы используете Android 4.4 или ниже, обновите вашу операционную систему, чтобы использовать новую версию приложения ExpressVPN, которая имеет последние улучшения в области безопасности и конфиденциальности.

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