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Это руководство покажет вам как найти версию Android, которую вы используете. Чтобы использовать последнюю версию приложения ExpressVPN для Android, вам потребуется Android 5.0 или выше.

Следуйте инструкциям, соответствующим вашему устройству:

  1. Откройте Настройки.
  2. Нажмите Система > Дополнительно > Обновление системы.
  3. Посмотрите вашу версию Android.

  1. Откройте Настройки.
  2. Нажмите О телефоне.
  3. Нажмите Информация о программном обеспечении.
  4. Посмотрите вашу версию Android.

Если вы используете совместимую версию Android, вы можете использовать приложение ExpressVPN и обновить его до последней версии.

Если вы используете Android 4.4 или ниже, обновите вашу операционную систему, чтобы использовать новую версию приложения ExpressVPN, которая имеет последние улучшения в области безопасности и конфиденциальности.

Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.

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