Если экран вашего устройства Android перестает работать при настройке приложения ExpressVPN, возможно, это происходит из-за использования приложения фильтра экрана. Фильтр экрана, применяемый на некоторых версиях Android, может помешать вам нажимать на экран, чтобы предотвратить открытие небезопасных элементов.

Для решения этой проблемы отключите приложение фильтра экрана, активное на вашем устройстве Android, и продолжайте настройку ExpressVPN на вашем Android.

Если проблемы сохраняются, пожалуйста, .