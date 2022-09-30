Последнее обновление:

Use ExpressVPN on your devices.
Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства?
Купить ExpressVPN сейчас
Use ExpressVPN on your devices.
Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства.
Установить приложения бесплатно

Некоторая информация на экране приложения ExpressVPN для Android может быть видна при снятии скриншотов, а также в режиме многозадачности. Например, ваш настоящий IP-адрес отображается на вкладке VPN, когда ваше устройство не подключено к VPN, а некоторые учетные данные отображаются на вкладке Keys, когда ExpressVPN Keys разблокирован.

Чтобы повысить уровень конфиденциальности, вы можете вручную отключить функцию создания скриншотов в приложении, в результате чего:

  • будет невозможно делать снимки экрана приложения ExpressVPN для Android;
  • содержимое приложения ExpressVPN для Android не будет отображаться в панели многозадачности;
  • приложения со специальными разрешениями не будут видеть определенное содержимое экрана вашего приложения ExpressVPN.

Чтобы активировать эту функцию:

  1. Откройте приложение ExpressVPN для Android и нажмите Параметры.
  2. Выберите Настройки.
  3. В разделе Прочие настройки нажмите Скриншоты приложения.
  4. Отключите параметр Показывать на снимках экрана.
  5. При появлении запроса, перезапустите приложение.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

We're sorry to hear that. Let us know how we can improve.

A member of our Support Team will follow up on your issue.