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Некоторая информация на экране приложения ExpressVPN для Android может быть видна при снятии скриншотов, а также в режиме многозадачности. Например, ваш настоящий IP-адрес отображается на вкладке VPN, когда ваше устройство не подключено к VPN, а некоторые учетные данные отображаются на вкладке Keys, когда ExpressVPN Keys разблокирован.
Чтобы повысить уровень конфиденциальности, вы можете вручную отключить функцию создания скриншотов в приложении, в результате чего:
- будет невозможно делать снимки экрана приложения ExpressVPN для Android;
- содержимое приложения ExpressVPN для Android не будет отображаться в панели многозадачности;
- приложения со специальными разрешениями не будут видеть определенное содержимое экрана вашего приложения ExpressVPN.
Чтобы активировать эту функцию:
- Откройте приложение ExpressVPN для Android и нажмите Параметры.
- Выберите Настройки.
- В разделе Прочие настройки нажмите Скриншоты приложения.
- Отключите параметр Показывать на снимках экрана.
- При появлении запроса, перезапустите приложение.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.