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Некоторая информация на экране приложения ExpressVPN для Android может быть видна при снятии скриншотов, а также в режиме многозадачности. Например, ваш настоящий IP-адрес отображается на вкладке VPN, когда ваше устройство не подключено к VPN, а некоторые учетные данные отображаются на вкладке Keys, когда ExpressVPN Keys разблокирован.

Чтобы повысить уровень конфиденциальности, вы можете вручную отключить функцию создания скриншотов в приложении, в результате чего:

будет невозможно делать снимки экрана приложения ExpressVPN для Android;

содержимое приложения ExpressVPN для Android не будет отображаться в панели многозадачности;

приложения со специальными разрешениями не будут видеть определенное содержимое экрана вашего приложения ExpressVPN.

Чтобы активировать эту функцию:

Откройте приложение ExpressVPN для Android и нажмите Параметры. Выберите Настройки. В разделе Прочие настройки нажмите Скриншоты приложения. Отключите параметр Показывать на снимках экрана. При появлении запроса, перезапустите приложение.

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