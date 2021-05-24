Из этого руководства вы узнаете, почему в панели управления роутером появляются копии устройств или безымянные устройства, а также научитесь решать эти проблемы.

У каждого устройства есть собственный MAC-адрес, выданный роутером в целях идентификации устройства в локальной сети. Если вы используете рандомизированный (случайный) MAC-адрес вместо адреса по умолчанию, соответствующее устройство может дублироваться в панели управления роутером.

Что такое рандомизированный MAC-адрес?

Многие операционные системы поддерживают функцию рандомизации MAC-адресов. Если она активна, при подключении к сети Wi-Fi ваше устройство будет использовать рандомизированный (случайно выбранный) MAC-адрес, известный также как Private Address («приватный адрес»). Эта мера повышает приватность подключения.

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Почему мои устройства копируются?

Если ваше устройство не использует рандомизированный MAC-адрес, в панели управления роутером оно должно отображаться лишь один раз.

В свою очередь, устройства с рандомизированным MAC-адресом могут дублироваться в панели управления роутером. Как правило, это возникает из-за того, что у устройства имеется два отдельных рандомизированных MAC-адреса — для каналов связи на 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживаемых роутером. Как следствие, в панели управления роутером такое устройство будет отображаться дважды.

Для каждой «записи», отображаемой в панели управления роутером, применяются собственные настройки. Соответственно, следующие настройки, актуальные для исходного устройства, будут не актуальны для его копии:

Название устройства;

IP-адрес устройства;

Тип подключения устройства (через роутер к VPN, без VPN, MediaStreamer);

Любые правила перенаправления портов, определенные для исходного устройства.

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Какие из моих устройств используют рандомизированный MAC-адрес?

Если ваше устройство использует рандомизированный MAC-адрес, рядом с его названием в панели управления роутером появится значок .

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Как решить проблему дублирующихся устройств

Если вы не планируете менять настройки или правила VPN-подключения для вашего устройства, то можете просто не обращать внимания на его копии в панели управления роутером — они ни на что не повлияют.

Если же вы хотели бы удалить дублирующиеся записи из панели управления, выполните следующие действия:

Нажмите на Последнее подключение для сортировки записей.

Исходя из времени последнего подключения, оставьте устройства, подключавшиеся недавно.

Для копий нажмите на значок > Сбросить настройки . Подтвердите ваше решение, нажав Сбросить настройки еще раз. Копии пропадут из панели управления вашего роутера в течение 24 часов.

Отключение рандомизации MAC-адресов

Кроме того, вы можете отключить рандомизацию MAC-адресов на самом устройстве. Рандомизированные MAC-адреса помогают защитить приватность подключения при работе в публичных сетях, однако в частных сетях (в том числе в вашей домашней сети) эта функция уже не так актуальна. Чтобы отключить рандомизацию MAC-адресов:

iOS и WatchOS

Windows 10

Android 10

Устройства Samsung: Откройте Настройки. Далее Подключения > Wi-Fi. Нажмите на значок рядом с вашей текущей используемой сетью. Далее Продвинутые > Тип MAC-адреса. Нажмите Использовать MAC-адрес устройства. Google Pixel: Откройте Настройки. Далее Сеть и Интернет > Wi-Fi. Нажмите на значок рядом с вашей текущей используемой сетью. Далее Продвинутые > Приватность. Нажмите Использовать MAC-адрес устройства.

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Почему мое устройство показано как безымянное?

Когда вы подключаете к роутеру устройство, последнее обычно идентифицируется по имени его хоста, как то показано в панели управления роутером. Как правило, именем хоста будет название самого устройства — MacBook Pro, iPhone и так далее.

Но иногда имя хоста не показывается в панели управления роутером. Это может быть связано с соответствующим решением производителя устройства или разработчика ОС, принятым в целях защиты приватности пользователей.

Если имя хоста вашего устройства скрыто и не показывается в панели управления роутером, устройство будет подписано как «Безымянное-устройство-ХХ-ХХ-ХХ», где последние 6 знаков будут представлять собой последние 6 знаков MAC-адреса — например, «Безымянное-устройство-DF-CB-8E».

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Как идентифицировать безымянное устройство

Вы можете определить, относится ли соответствующая безымянная запись к тому или иному устройству, сравнив последние 6 знаков его названия с 6 последними знаками MAC-адреса. Чтобы найти MAC-адрес устройства:

iOS:

Откройте Настройки. Нажмите Wi-Fi. Нажмите ℹ рядом с названием вашей сети Wi-Fi MAC-адрес вашего устройства будет показан как Адрес Wi-Fi.

macOS и Mac OS X

Нажмите . Откройте Системные настройки. Откройте Сеть. В списке слева выберите Wi-Fi. Далее Продвинутые. MAC-адрес вашего устройства будет показан как MAC-адрес Wi-Fi.

Смартфоны на базе Android (кроме устройств Samsung)

Откройте Настройки. Нажмите Подключения. Нажмите Wi-Fi. Далее > Продвинутые. В нижней части меню будет показан MAC-адрес устройства.

Устройства Samsung

Откройте Настройки. Нажмите Об устройстве. Нажмите Информация о статусе. MAC-адрес вашего устройства показан в разделе MAC-адрес смартфона в сети Wi-Fi.

Windows

Откройте меню Пуск. Введите cmd в поле поиска, нажмите клавишу Enter. В командной строке введите команду ipconfig /all и нажмите клавишу Enter. MAC-адрес вашего устройства будет показан как Physical Address («Физический адрес»).

Linux

Откройте терминал. Введите команду:

ifconfig -a HWaddr, ether или lladdr — это MAC-адрес вашего устройства.

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