Из этого руководства вы узнаете, почему в панели управления роутером появляются копии устройств или безымянные устройства, а также научитесь решать эти проблемы.
У каждого устройства есть собственный MAC-адрес, выданный роутером в целях идентификации устройства в локальной сети. Если вы используете рандомизированный (случайный) MAC-адрес вместо адреса по умолчанию, соответствующее устройство может дублироваться в панели управления роутером.
Содержание
Что такое рандомизированный MAC-адрес?
Почему мои устройства копируются?
Какие из моих устройств используют рандомизированный MAC-адрес?
Как решить проблему дублирующихся устройств
Почему мое устройство показано как безымянное?
Как идентифицировать безымянное устройство
Что такое рандомизированный MAC-адрес?
Многие операционные системы поддерживают функцию рандомизации MAC-адресов. Если она активна, при подключении к сети Wi-Fi ваше устройство будет использовать рандомизированный (случайно выбранный) MAC-адрес, известный также как Private Address («приватный адрес»). Эта мера повышает приватность подключения.
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Почему мои устройства копируются?
Если ваше устройство не использует рандомизированный MAC-адрес, в панели управления роутером оно должно отображаться лишь один раз.
В свою очередь, устройства с рандомизированным MAC-адресом могут дублироваться в панели управления роутером. Как правило, это возникает из-за того, что у устройства имеется два отдельных рандомизированных MAC-адреса — для каналов связи на 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживаемых роутером. Как следствие, в панели управления роутером такое устройство будет отображаться дважды.
Для каждой «записи», отображаемой в панели управления роутером, применяются собственные настройки. Соответственно, следующие настройки, актуальные для исходного устройства, будут не актуальны для его копии:
- Название устройства;
- IP-адрес устройства;
- Тип подключения устройства (через роутер к VPN, без VPN, MediaStreamer);
- Любые правила перенаправления портов, определенные для исходного устройства.
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Какие из моих устройств используют рандомизированный MAC-адрес?
Если ваше устройство использует рандомизированный MAC-адрес, рядом с его названием в панели управления роутером появится значок .
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Как решить проблему дублирующихся устройств
Если вы не планируете менять настройки или правила VPN-подключения для вашего устройства, то можете просто не обращать внимания на его копии в панели управления роутером — они ни на что не повлияют.
Если же вы хотели бы удалить дублирующиеся записи из панели управления, выполните следующие действия:
- Нажмите на Последнее подключение для сортировки записей.
- Исходя из времени последнего подключения, оставьте устройства, подключавшиеся недавно.
- Для копий нажмите на значок > Сбросить настройки.
- Подтвердите ваше решение, нажав Сбросить настройки еще раз. Копии пропадут из панели управления вашего роутера в течение 24 часов.
Отключение рандомизации MAC-адресов
Кроме того, вы можете отключить рандомизацию MAC-адресов на самом устройстве. Рандомизированные MAC-адреса помогают защитить приватность подключения при работе в публичных сетях, однако в частных сетях (в том числе в вашей домашней сети) эта функция уже не так актуальна. Чтобы отключить рандомизацию MAC-адресов:
Устройства Samsung:
- Откройте Настройки.
- Далее Подключения > Wi-Fi.
- Нажмите на значок рядом с вашей текущей используемой сетью.
- Далее Продвинутые > Тип MAC-адреса.
- Нажмите Использовать MAC-адрес устройства.
Google Pixel:
- Откройте Настройки.
- Далее Сеть и Интернет > Wi-Fi.
- Нажмите на значок рядом с вашей текущей используемой сетью.
- Далее Продвинутые > Приватность.
- Нажмите Использовать MAC-адрес устройства.
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Почему мое устройство показано как безымянное?
Когда вы подключаете к роутеру устройство, последнее обычно идентифицируется по имени его хоста, как то показано в панели управления роутером. Как правило, именем хоста будет название самого устройства — MacBook Pro, iPhone и так далее.
Но иногда имя хоста не показывается в панели управления роутером. Это может быть связано с соответствующим решением производителя устройства или разработчика ОС, принятым в целях защиты приватности пользователей.
Если имя хоста вашего устройства скрыто и не показывается в панели управления роутером, устройство будет подписано как «Безымянное-устройство-ХХ-ХХ-ХХ», где последние 6 знаков будут представлять собой последние 6 знаков MAC-адреса — например, «Безымянное-устройство-DF-CB-8E».
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как идентифицировать безымянное устройство
Вы можете определить, относится ли соответствующая безымянная запись к тому или иному устройству, сравнив последние 6 знаков его названия с 6 последними знаками MAC-адреса. Чтобы найти MAC-адрес устройства:
iOS:
- Откройте Настройки.
- Нажмите Wi-Fi.
- Нажмите ℹ рядом с названием вашей сети Wi-Fi
- MAC-адрес вашего устройства будет показан как Адрес Wi-Fi.
macOS и Mac OS X
- Нажмите .
- Откройте Системные настройки.
- Откройте Сеть.
- В списке слева выберите Wi-Fi.
- Далее Продвинутые.
- MAC-адрес вашего устройства будет показан как MAC-адрес Wi-Fi.
Смартфоны на базе Android (кроме устройств Samsung)
- Откройте Настройки.
- Нажмите Подключения.
- Нажмите Wi-Fi.
- Далее > Продвинутые.
- В нижней части меню будет показан MAC-адрес устройства.
Устройства Samsung
- Откройте Настройки.
- Нажмите Об устройстве.
- Нажмите Информация о статусе.
- MAC-адрес вашего устройства показан в разделе MAC-адрес смартфона в сети Wi-Fi.
Windows
- Откройте меню Пуск.
- Введите cmd в поле поиска, нажмите клавишу Enter.
- В командной строке введите команду ipconfig /all и нажмите клавишу Enter.
- MAC-адрес вашего устройства будет показан как Physical Address («Физический адрес»).
Linux
- Откройте терминал.
- Введите команду:
ifconfig -a
- HWaddr, ether или lladdr — это MAC-адрес вашего устройства.
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