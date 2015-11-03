Из этого руководства вы узнаете, сколько устройств может быть подключено к ExpressVPN одновременно и что делать, если вы видите предупреждение «Превышен лимит подключений».
Содержание
Сколько устройств можно подключить к VPN одновременно?
Что делать, если мне нужно подключить более 5 устройств?
Как максимально использовать свою подписку на ExpressVPN
Сколько устройств можно подключить к VPN одновременно?
С помощью одной подписки можно одновременно подключить пять устройств к ExpressVPN, независимо от платформы (в том числе виртуальные машины). Вы можете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств, но одновременно можно подключить только пять из них.
Примеры возможных комбинаций
Одна подписка на ExpressVPN позволит вам подключить:
Если вы достигли лимита и хотите подключить еще устройство, вам нужно отключить одно из подключенных устройств. Чтобы отключить устройство, нажмите кнопку .
Если вы видите предупреждение «Превышен лимит подключений», но у вас подключено только пять или меньше устройств, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Что делать, если мне нужно подключить более 5 устройств?
Если вы хотите использовать ExpressVPN на более чем пяти устройствах одновременно, вы можете:
- купить дополнительные подписки,
- поделиться VPN-подключением с компьютера c Windows,
- настроить VPN-роутер и подключить сколько угодно устройств.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как максимально использовать свою подписку на ExpressVPN
Воспользуйтесь преимуществами подписки на ExpressVPN, установив приложения ExpressVPN на все свои компьютеры и устройства. См. инструкции ниже:
- установка приложения ExpressVPN на компьютеры с Windows,
- установка приложения ExpressVPN на компьютеры Mac,
- установка приложения ExpressVPN на устройства Android,
- установка приложения ExpressVPN на устройства iOS,
- установка приложения ExpressVPN на компьютеры с Linux,
- установка приложения ExpressVPN на роутеры.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.