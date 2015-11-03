Из этого руководства вы узнаете, сколько устройств может быть подключено к ExpressVPN одновременно и что делать, если вы видите предупреждение «Превышен лимит подключений».

Сколько устройств можно подключить к VPN одновременно?

С помощью одной подписки можно одновременно подключить пять устройств к ExpressVPN, независимо от платформы (в том числе виртуальные машины). Вы можете установить приложение ExpressVPN на любое количество устройств, но одновременно можно подключить только пять из них.

Примеры возможных комбинаций

Одна подписка на ExpressVPN позволит вам подключить:

пять компьютеров, или два iPhone, два iPad и один MacBook, или два компьютера, один Kindle Fire, один iPhone и один роутер, или подключить любую другую комбинацию из 5 устройств.



Если вы достигли лимита и хотите подключить еще устройство, вам нужно отключить одно из подключенных устройств. Чтобы отключить устройство, нажмите кнопку .

Если вы видите предупреждение «Превышен лимит подключений», но у вас подключено только пять или меньше устройств,

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Что делать, если мне нужно подключить более 5 устройств?

Если вы хотите использовать ExpressVPN на более чем пяти устройствах одновременно, вы можете:



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Как максимально использовать свою подписку на ExpressVPN

Воспользуйтесь преимуществами подписки на ExpressVPN, установив приложения ExpressVPN на все свои компьютеры и устройства. См. инструкции ниже:

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