Из этого руководства вы узнаете, как проверить, установлено ли соединение с ExpressVPN.

1. Проверка IP-адреса

Чтобы проверить свой IP-адрес, вы можете воспользоваться сервисом определения местоположения по IP-адресу от ExpressVPN. Если подключение установлено правильно, то показанный IP-адрес будет относиться к локации VPN-серверов, к которой подключено ваше устройство. Также вы увидите сообщение «Ваш IP-адрес защищен».

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2. Проверка на утечку DNS

Убедиться в надежности подключения можно также с помощью проверки на утечку DNS. Если подключение установлено как надо, то вы увидите сообщение «Утечка DNS-запросов не обнаружена. Все DNS-запросы проходят через защищенные серверы ExpressVPN».

Если утечка DNS-запросов обнаружена, даже несмотря на успешное подключение к VPN, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Дополнительный совет: настройте ExpressVPN на вашем роутере

Зачем настраивать VPN-подключение на каждом из устройств по отдельности, когда вы можете защитить сразу все свои устройства, подключив их к роутеру, на котором запущено приложение ExpressVPN.

Чтобы использовать ExpressVPN на своем роутере:

Установите приложение ExpressVPN на поддерживаемый роутер. Подключите нужные устройства к роутеру. Проверьте IP-адрес и проведите проверку на утечку DNS на подключенных устройствах, чтобы убедиться в успешности VPN-подключения.

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