Na tej stronie znajdują się najczęściej zadawane pytania odnośnie ExpressVPN dla routerów.

Aby skonfigurować ExpressVPN na routerze, zapoznaj się z przewodnikiem przeznaczonym dla Twojego routera.

Przejdź do:

Konfiguracja

Jak znaleźć domyślne hasło routera?

Jak zmienić hasło administratora routera?

Jak uzyskać dostęp do ustawień routera?

Jak podłączyć router do modemu lub routera dostawcy usług internetowych?

Jakie konfiguracje sieci są obsługiwane?

Ochrona urządzeń

Ile urządzeń można podłączyć do routera?

Czy mogę wybrać, które urządzenia będą chronione przez VPN?

Jak ustawić statyczny adres IP sieci LAN dla urządzenia?

Jak usunąć nieaktywne urządzenie z routera?

Dlaczego niektóre urządzenia pojawiają się dwukrotnie na moim pulpicie?

Jak zidentyfikować nienazwane urządzenia na moim pulpicie?

Czy mogę skonfigurować sieć Wi-Fi dla gości?

Czy Aircove posiada Network Lock?

Używanie routera

Jak sprawdzić, czy VPN działa prawidłowo?

Jak sprawdzić prędkość mojego połączenia internetowego?

Jak zmienić nazwę i hasło sieci Wi-Fi?

Jak rozdzielić sieć Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz?

Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe ExpressVPN?

Jak zrestartować router?

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego restartu?

Co oznaczają diody aktywności LED z przodu Aircove?

Jak wyłączyć diody LED?

Czy mogę zasilać Aircove Go z powerbankiem z USB-C?

Które protokoły szyfrowania Wi-Fi są obsługiwane przez Wi-Fi Link w Aircove Go?

Czy VPN szyfruje komunikację między urządzeniami w sieci lokalnej (LAN)?

Ustawienia zaawansowane

Jak skonfigurować przekierowywanie portów?

Jak skonfigurować dynamiczny DNS?

Jak skonfigurować statyczny adres IP sieci WAN?

Jak skonfigurować niestandardowy DNS?

Jak przywrócić ustawienia domyślne routera?

Dlaczego mój router łączy się z nieoczekiwanymi domenami?

Konfiguracja routera

Jak znaleźć domyślne hasło routera?

Domyślne dane uwierzytelniające routera znajdują się zazwyczaj na etykiecie wydrukowanej z tyłu lub na spodzie routera. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat szukania domyślnych danych uwierzytelniających dla określonych routerów Asus, Linksys, Netgear i Aircove.

Jak zmienić hasło administratora routera?

Możesz zmienić hasło administratora routera przechodząc do pulpitu routera, a następnie przechodząc do sekcji Ustawienia zaawansowane > Ustawienia routera. Jeśli nie pamiętasz hasła administratora routera, będzie trzeba zresetować router.

Jak uzyskać dostęp do ustawień routera?

Dostęp do ustawień routera można uzyskać poprzez wejście na stronę expressvpnrouter.com na urządzeniu podłączonym do routera. Dowiedz się więcej.

Jak podłączyć router do modemu lub routera dostawcy usług internetowych?

Router ExpressVPN można podłączyć do modemu lub routera dostawcy usług internetowych, podłączając kabel LAN z portu LAN modemu lub routera dostawcy usług internetowych do portu „WAN” lub „Internet” routera ExpressVPN. Dowiedz się więcej.

Alternatywnie, jeśli Twój router to Aircove Go, możesz skorzystać z jego funkcji Wi-Fi Link, aby połączyć go z siecią Wi-Fi innego routera i uzyskać bezprzewodowy dostęp do Internetu. Dowiedz się więcej.

Jakie konfiguracje sieci są obsługiwane?

Istnieje wiele sposobów konfiguracji routera ExpressVPN. Możesz podłączyć router ExpressVPN do innej sieci Wi-Fi, do przełącznika Ethernet lub ustawić go jako część sieci mesh. Można go także używać z przedłużaczami Wi-Fi, a nawet łączyć szeregowo wiele routerów ExpressVPN.

Dowiedz się więcej

Ochrona urządzeń

Ile urządzeń można podłączyć do routera?

Do routera możesz podłączyć dowolną liczbę urządzeń. Dowiedz się więcej.

Czy mogę wybrać, które urządzenia będą chronione przez VPN?

Domyślnie wszystkie urządzenia podłączone do routera są chronione przez VPN. Jeśli chcesz, aby niektóre urządzenia nie korzystały z VPN lub nie łączyły się z Internetem, możesz użyć funkcji grupy urządzeń. Po prostu utwórz nową grupę urządzeń bez ochrony VPN lub dostępu do Internetu, a następnie przypisz do niej określone urządzenia. Dowiedz się więcej.

Jak ustawić statyczny adres IP sieci LAN dla urządzenia?

Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera. Wybierz urządzenie, dla którego chcesz ustawić statyczny adres IP sieci LAN, a następnie edytuj pole z adresem IP urządzenia. Dowiedz się więcej.

Jak usunąć nieaktywne urządzenie z routera?

Aby usunąć urządzenie, wykonaj poniższe kroki:

Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Resetuj ustawienia urządzenia.

Urządzenie zostanie usunięte z pulpitu po 24 godzinach lub po ponownym uruchomieniu routera.

Dlaczego niektóre urządzenia pojawiają się dwukrotnie na moim pulpicie?

Każde urządzenie ma domyślny adres MAC używany przez routery do identyfikacji go w sieci. Jeśli urządzenie używa losowego adresu MAC zamiast domyślnego, może to spowodować, że pojawi się ono więcej niż raz na pulpicie routera. Dowiedz się więcej.

Jak zidentyfikować nienazwane urządzenia na moim pulpicie?

Możesz zweryfikować, czy urządzenie bez nazwy należy do Twojego urządzenia, porównując ostatnie sześć cyfr urządzenia z jego adresem MAC. Dowiedz się, jak znaleźć adres MAC urządzenia.

Czy mogę skonfigurować sieć Wi-Fi dla gości?

Obecnie nie ma możliwości skonfigurowania osobnej sieci Wi-Fi dla gości. Możesz natomiast skorzystać z funkcji grupy urządzeń, która umożliwia utworzenie nowej grupy i przypisanie do niej swoich gości. Zwróć uwagę, że wszystkie grupy urządzeń są nadal podłączone do tej samej sieci lokalnej. Dowiedz się więcej.

Czy Aircove posiada Network Lock?

Tak. Funkcja Network Lock jest wbudowana w Aircove. Jeśli połączenie VPN zostanie przerwane, Network Lock zostanie aktywowany, wyłączając cały ruch internetowy. Chroni to adres IP i inne poufne informacje przed ujawnieniem. Po przywróceniu połączenia VPN, bezpieczny dostęp do Internetu zostaje wznowiony. Nie można ręcznie wyłączyć funkcji Network Lock w Aircove.

Używanie routera

Jak sprawdzić, czy VPN działa prawidłowo?

Możesz wykorzystać narzędzie sprawdzające adres IP ExpressVPN, aby zweryfikować, czy VPN działa prawidłowo. Jeśli VPN jest połączony prawidłowo, zobaczysz lokalizację VPN zamiast swojej rzeczywistej lokalizacji. Na przykład, jeśli znajdujesz się w Japonii, ale łączysz się z serwerem VPN w USA, narzędzie pokaże, że łączysz się z USA. Dowiedz się więcej.

Wróć do góry

Aby sprawdzić prędkość połączenia internetowego, możesz użyć takiego narzędzia jak Ookla Speedtest. Dowiedz się więcej o testowaniu prędkości VPN.

Jak zmienić nazwę i hasło sieci Wi-Fi?

Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera. Następnie przejdź do sekcji Ustawienia sieci > Ustawienia Wi-Fi. Tam możesz zmienić takie ustawienia jak nazwa sieci, hasło, kanał, zabezpieczenia WPA3 i widoczność. Dowiedz się więcej na temat wyboru optymalnych ustawień Wi-Fi.

Jak rozdzielić sieć Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz?

Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera. Następnie przejdź do sekcji Ustawienia sieci > Ustawienia Wi-Fi i wybierz Rozdziel Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Dowiedz się więcej.

Domyślnie router ExpressVPN będzie automatycznie instalował wszelkie dostępne aktualizacje codziennie o 4 rano. Jeśli chcesz zaktualizować router ręcznie, możesz pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe ze strony expressvpn.com/latest#router. Następnie przejdź do pulpitu routera, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja oprogramowania, aby zainstalować oprogramowanie sprzętowe. Dowiedz się więcej.

Jak zrestartować router?

Istnieją dwa sposoby na ponowne uruchomienie routera:

Opcja 1: Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera i wybierz opcję Zrestartuj router z paska bocznego.

Wejdź na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera i wybierz opcję z paska bocznego. Opcja 2: Włącz i wyłącz router z gniazdka lub za pomocą przełącznika na routerze, jeśli dane urządzenie jest w niego wyposażone.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego restartu?

Możesz wyłączyć automatyczny restart, wchodząc na expressvpnrouter.com na dowolnym urządzeniu podłączonym do routera, a następnie przechodząc do sekcji Ustawienia zaawansowane > Ustawienia routera i wybierając opcję Restartuj router codziennie o 4:00 rano.

Co oznaczają diody aktywności LED z przodu Aircove?

Po włączeniu niebieskie i białe diody aktywności LED z przodu Aircove pozwalają rozpoznać stan routera:

Scenariusz Status LED Uruchamianie Aircove Białe pulsowanie Brak połączenia z Internetem (WAN) Niebieskie pulsowanie Nawiązanie połączenia z Internetem (WAN) Biała dioda

Ponowne uruchamianie Aircove Niebieska dioda, następnie białe pulsowanie Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych

(przytrzymaj przycisk resetowania podczas uruchamiania) 1 białe mignięcie, następnie 4 niebieskie mignięcia

Gdy miganie zmieni się z niebieskiego na białe, można puścić przycisk resetowania. Resetowanie do fabrycznych ustawień domyślnych

(przytrzymaj przycisk resetowania dłużej niż 5 sekund podczas normalnego działania) Białe pulsowanie do momentu puszczenia przycisku resetowania.

Następnie 1 białe mignięcie, a potem 4 niebieskie mignięcia podczas resetowania ustawień.

Jak wyłączyć diody LED na Aircove?

Aby wyłączyć diody LED Aircove, przejdź do pulpitu routera, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane > Ustawienia routera i wybierz Diody LED.

Czy mogę zasilać Aircove Go z powerbankiem z USB-C?

Możesz zasilać Aircove Go z powerbankiem USB Power Delivery (PB), ale ponieważ Aircove Go nie obsługuje protokołu PD, Twój powerbank będzie musiał obsługiwać napięcie 5V przy 3A. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy używanie Aircove Go z dostarczonym zasilaczem.

W zależności od konfiguracji i sposobu użytkowania powerbank dostarczający napięcie 5 V przy 2 A może zadziałać, jednak nie zalecamy korzystania z niego.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych marek i modeli powerbanków, które mogą różnić się jakością i wydajnością. Jeśli pierwszy wypróbowany przez Ciebie powerbank nie działa zgodnie z oczekiwaniami, sugerujemy wypróbowanie innego.

Uwaga: zalecamy posiadanie osobnego powerbanku wyłącznie dla Aircove Go. Niektóre powerbanki mogą na krótko rozłączyć wszystkie podłączone urządzenia po podłączeniu do nich nowego urządzenia, a to wymusiłoby ponowne uruchomienie Aircove Go.

Które protokoły szyfrowania Wi-Fi są obsługiwane przez Wi-Fi Link w Aircove Go?

W Aircove Go funkcja Wi-Fi Link umożliwia korzystanie z innej sieci Wi-Fi w celu uzyskania dostępu do Internetu. Wi-Fi Link działa z sieciami wykorzystującymi następujące popularne protokoły szyfrowania Wi-Fi:

WPA

WPA/WPA2-Personal

WPA2/WPA3-Mixed

WPA3

Poniższe protokoły nie są obsługiwane:

WPA2/WPA3-Enterprise

WEP

Czy VPN szyfruje komunikację między urządzeniami w sieci lokalnej (LAN)?

Sieć VPN Aircove szyfruje ruch internetowy, ale nie komunikację między urządzeniami w tej samej sieci lokalnej (LAN). Na przykład, przy uruchomionej sieci VPN Aircove, połączenia między urządzeniami a usługami internetowymi, takimi jak strony internetowe lub aplikacje, są chronione, ale udostępnianie plików między dwoma laptopami połączonymi z Aircove nie jest. Gwarantuje to, że sieć lokalna działa zgodnie z oczekiwaniami, jednocześnie zapewniając ochronę Twojej aktywności w Internecie.

Ustawienia zaawansowane

Jak skonfigurować przekierowywanie portów?

Przejdź do pulpitu routera, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane > Przekierowywanie portów. Dowiedz się więcej.

Jak skonfigurować dynamiczny DNS?

Przejdź do pulpitu routera, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane > Dynamiczny DNS. Dowiedz się więcej.

Jak skonfigurować statyczny adres IP sieci WAN?

Przejdź do pulpitu routera, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia sieciowe > Ustawienia internetowe i wybierz Statyczny adres IP jako protokół połączenia. Dowiedz się więcej o statycznych adresach IP i innych sposobach łączenia się z dostawcą usług internetowych.

Jak skonfigurować niestandardowy DNS?

Możesz ustawić niestandardowe serwery DNS, które będą używane przy rozłączonym VPN, przechodząc do pulpitu routera, a następnie przechodząc do sekcji Ustawienia sieciowe > Ustawienia internetowe. Dowiedz się więcej.

Jak przywrócić ustawienia domyślne routera?

Opcja 1: Z pulpitu routera przejdź do sekcji Ustawienia zaawansowane > Kopia zapasowa i przywracanie , a następnie wybierz Resetuj wszystkie ustawienia routera .

Z pulpitu routera przejdź do sekcji , a następnie wybierz . Opcja 2: Znajdź przycisk resetowania z tyłu routera. Używając spinacza, przytrzymaj przycisk przez około 10 sekund, aż dioda zacznie migać, a następnie puść przycisk.

Dlaczego mój router łączy się z nieoczekiwanymi domenami?

Routery ExpressVPN regularnie sprawdzają szereg domen, aby wykryć wszelkie problemy z połączeniem internetowym:

http://connectivity-check.ubuntu.com

http://connectivitycheck.android.com

http://connectivitycheck.gstatic.com

http://developers.google.cn

http://maps.gstatic.com

http://mt0.google.com

http://www.google.cn

http://www.airport.us

http://www.ibook.info

http://www.itools.info

http://www.thinkdifferent.us

http://fedoraproject.org

http://www.msftncsi.com

