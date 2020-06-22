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Из этого руководства вы узнаете, как настроить переадресацию портов на роутере с прошивкой ExpressVPN.

Важно!

  • Убедитесь, что ваш интернет-провайдер поддерживает переадресацию портов (провайдеры, использующие Carrier-grade NAT обычно этого не делают).
  • Ваши перенаправленные порты будут находиться вне VPN-туннеля и соответственно вне защиты.

Обратитесь к разделу ниже, соответствующему версии приложения ExpressVPN, которую вы используете. Чтобы узнать версию установленного приложения ExpressVPN, обратитесь к этому руководству.

Содержание

Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)

  1. Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
  2. Выберите Расширенные настройки > Перенаправление портов.
  3. Выберите Добавить новое правило.
    Выберите "Добавить новое правило".
  4. Введите следующие данные:
    • Описание: введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт.
    • Устройство: выберите устройство, к которому вы хотите получить удаленный доступ.
    • Внутренний порт: введите число от 1 до 65 535.
    • Внешний порт: введите число от 1 до 65 535.
    • Протокол: выберите нужный протокол.
  5. Нажмите Сохранить, чтобы добавить новое правило.
    Нажмите "Сохранить".

 

Теперь выбранное устройство должно быть доступно на вашем публичном IP-адресе через введенный вами внешний порт. Чтобы проверить успешность перенаправления портов, вы можете использовать наш  инструмент для проверки IP-адресов, чтобы узнать публичный IP-адрес своего устройства.

Использование имени хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам

Также вы можете настроить имя хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам, подключенным к роутеру с установленным приложением ExpressVPN, вместо использования вашего публичного IP-адреса.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) и WRT3200ACM

Откройте панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN, используя пароль администратора роутера.

На верхней панели навигации выберите Сеть. На боковой панели выберите Файрвол > Перенаправление портов.

В разделе Назначение нового порта введите следующие данные:

  • Имя: введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт.
  • Протокол: выберите TCP+UDP.
  • Внешняя зона: выберите wan.
  • Внешний порт: введите число от 1 до 65 535.
  • Внутренняя зона: выберите lan.
  • Внутренний IP-адрес: 192.168.42.1 (по умолчанию).
  • Внутренний порт: введите число от 1 до 65 535.

Выберите Добавить > Сохранить и применить.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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