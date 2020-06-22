Из этого руководства вы узнаете, как настроить переадресацию портов на роутере с прошивкой ExpressVPN.
- Убедитесь, что ваш интернет-провайдер поддерживает переадресацию портов (провайдеры, использующие Carrier-grade NAT обычно этого не делают).
- Ваши перенаправленные порты будут находиться вне VPN-туннеля и соответственно вне защиты.
Обратитесь к разделу ниже, соответствующему версии приложения ExpressVPN, которую вы используете. Чтобы узнать версию установленного приложения ExpressVPN, обратитесь к этому руководству.
Содержание
Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)
Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)
- Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN.
- Выберите Расширенные настройки > Перенаправление портов.
- Выберите Добавить новое правило.
- Введите следующие данные:
- Описание: введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт.
- Устройство: выберите устройство, к которому вы хотите получить удаленный доступ.
- Внутренний порт: введите число от 1 до 65 535.
- Внешний порт: введите число от 1 до 65 535.
- Протокол: выберите нужный протокол.
- Нажмите Сохранить, чтобы добавить новое правило.
Теперь выбранное устройство должно быть доступно на вашем публичном IP-адресе через введенный вами внешний порт. Чтобы проверить успешность перенаправления портов, вы можете использовать наш инструмент для проверки IP-адресов, чтобы узнать публичный IP-адрес своего устройства.
Использование имени хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам
Также вы можете настроить имя хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам, подключенным к роутеру с установленным приложением ExpressVPN, вместо использования вашего публичного IP-адреса.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)
Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) и WRT3200ACM
Откройте панель управления роутера с прошивкой ExpressVPN, используя пароль администратора роутера.
На верхней панели навигации выберите Сеть. На боковой панели выберите Файрвол > Перенаправление портов.
В разделе Назначение нового порта введите следующие данные:
- Имя: введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт.
- Протокол: выберите TCP+UDP.
- Внешняя зона: выберите wan.
- Внешний порт: введите число от 1 до 65 535.
- Внутренняя зона: выберите lan.
- Внутренний IP-адрес: 192.168.42.1 (по умолчанию).
- Внутренний порт: введите число от 1 до 65 535.
Выберите Добавить > Сохранить и применить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.