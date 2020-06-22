Из этого руководства вы узнаете, как настроить переадресацию портов на роутере с прошивкой ExpressVPN.

Важно! Убедитесь, что ваш интернет-провайдер поддерживает переадресацию портов (провайдеры, использующие Carrier-grade NAT обычно этого не делают).

Ваши перенаправленные порты будут находиться вне VPN-туннеля и соответственно вне защиты .

Обратитесь к разделу ниже, соответствующему версии приложения ExpressVPN, которую вы используете. Чтобы узнать версию установленного приложения ExpressVPN, обратитесь к этому руководству.

Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v2 и выше)

Войдите в настройки роутера с прошивкой ExpressVPN. Выберите Расширенные настройки > Перенаправление портов. Выберите Добавить новое правило.

Введите следующие данные: Описание: введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт.

введите имя, которое поможет вам распознать перенаправленный порт. Устройство: выберите устройство, к которому вы хотите получить удаленный доступ.

выберите устройство, к которому вы хотите получить удаленный доступ. Внутренний порт: введите число от 1 до 65 535.

введите число от 1 до 65 535. Внешний порт: введите число от 1 до 65 535.

введите число от 1 до 65 535. Протокол: выберите нужный протокол. Нажмите Сохранить, чтобы добавить новое правило.



Теперь выбранное устройство должно быть доступно на вашем публичном IP-адресе через введенный вами внешний порт. Чтобы проверить успешность перенаправления портов, вы можете использовать наш инструмент для проверки IP-адресов, чтобы узнать публичный IP-адрес своего устройства.

Использование имени хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам

Также вы можете настроить имя хоста DDNS для удаленного доступа к устройствам, подключенным к роутеру с установленным приложением ExpressVPN, вместо использования вашего публичного IP-адреса.

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Перенаправление портов на роутере с прошивкой ExpressVPN (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) и WRT3200ACM