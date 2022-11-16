Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого также с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

ExpressVPN Keys позволяет проверить, была ли ваша электронная почта включена в какую-либо базу утечки данных, и произошла ли одновременно утечка других личных данных. Источником информации является сервис HaveIBeenPwned, который отслеживает утечки данных по всему миру и сообщает о них.

Утечка данных случается довольно часто, от этого может пострадать любой сервис: от местного небольшого бизнеса до популярных социальных сетей с устоявшейся репутацией типа LinkedIn и Twitter. Если ваша электронная почта обнаружится в базе утечки данных, то и другие личные данные, включая пароль и платежную информацию, могут быть раскрыты.

Для защиты личных данных рекомендуем вам проверить, была ли ваша личная почта взломана. Если да, то необходимо обновить пароль или взломанную учетную запись целиком, а также все учетные записи, для которых использовался тот же пароль. Также хорошим решением будет хранить все обновленные пароли в приложении ExpressVPN Keys, которое поможет вам создать надежные и уникальные пароли для их безопасности.

Проверьте, происходит ли утечка данных с вашей электронной почты

Если вы уже пользуетесь приложением ExpressVPN Keys, следуйте этой инструкции:

В приложении ExpressVPN, нажмите на вкладку Keys. Войдите в приложение ExpressVPN Keys. В верхнем правом углу нажмите + > Check For Data Breaches (Проверить наличие утечки данных). Введите свой адрес электронной почты, затем нажмите Check This Email (Проверить эту электронную почту). Нажмите на учетную запись, в которой обнаружена утечка данных. Нажмите Help Me Fix (Исправить). Обновите свой пароль и добавьте учетные данные в приложение Keys.

Если вы еще не сохранили в приложении ExpressVPN Keys ни одного пароля, нажмите Check for data breaches (Проверить наличие утечки данных) на главном экране приложения Keys и следуйте инструкции.

Защита приватности при использовании функции Check for Data Breaches (Проверить наличие утечки данных)

Приложение ExpressVPN Keys помогает проверить, была ли ваша электронная почта включена в какую-либо базу утечки данных, через сервис HaveIBeenPwned. Это безопасный процесс, в котором не нарушается ваша приватность и не раскрываются ваши личные данные.

Ваш адрес электронной почты не отправляется на серверы ExpressVPN или HaveIBeenPwned

Для защиты вашей приватности во время проверки на наличие утечки данных ExpressVPN Keys никогда не отправляет ваш адрес электронной почты на свои серверы или на серверы HaveIBeenPwned:

ExpressVPN Keys создает 40-значный хэш-код вашей электронной почты, который представляет собой случайный набор символов. Затем приложение Keys передает первые шесть символов хэш-кода на сервис HaveIBeenPwned, то есть сервис HaveIBeenPwned никогда не получает все 40 символов хэш-кода, который представляет собой ваш адрес электронной почты. Затем сервис HaveIBeenPwned возвращает все хэш-коды адресов электронной почты, начинающиеся с этих шести символов, а также соответствующие им случаи утечки данных. Наконец ExpressVPN Keys проверяет на вашем устройстве, соответствуют ли эти данные вашему адресу электронной почты, прежде чем показать вам результаты.

Ваш IP-адрес не отправляется на серверы HaveIBeenPwned

Для более надежной защиты вашей приватности сервис HaveIBeenPwned не может считывать ваш IP-адрес.

Во время проверки на наличие утечки данных запрос с вашего устройства сначала передается через защищенный сервер ExpressVPN Keys, и только потом направляется на сервис HaveIBeenPwned. Ответ следует тем же путем в обратном порядке.

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