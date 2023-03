Vigtigt: ExpressVPN Keys udgives løbende til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys udgives løbende til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en browserudvidelse til Chrome og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

ExpressVPN Keys giver dig mulighed for at tjekke, om din e-mailadresse har været med i et databrud, og om andre personlige oplysninger er blevet afsløret sammen med den. Kilden til oplysningerne er HaveIBeenPwned, som er en tjeneste, der sporer og rapporterer om databrud i hele verden.

Databrud sker ofte og kan påvirke enhver tjeneste – fra lokale små virksomheder til populære, velrenommerede sociale medier platforme som LinkedIn eller Twitter. Hvis din e-mail findes i et databrud, kan andre personlige oplysninger, herunder din adgangskode eller dine betalingsoplysninger, også været blevet udsat.

For at sikre dine personlige oplysninger, rådes du til at tjekke, om din e-mail har været med i et databrud. Hvis det er tilfældet, skal du opdatere adgangskoden for den kompromitterede konto samt for alle andre konti, der bruger den samme kompromitterede adgangskode. Det er også en god praksis at gemme de opdaterede logins i ExpressVPN Keys, som kan hjælpe dig med at generere stærke og unikke adgangskoder, som kan holde dem sikre.

Tjek, om din e-mail har været med i et databrud

Hvis du allerede er begyndt at bruge ExpressVPN Keys, skal du følge disse trin:

I ExpressVPN-appen skal du trykke på fanen Keys. Lås op for ExpressVPN Keys. Øverst til højre skal du trykke på + > Tjek for databrud. Angiv din e-mail, og tryk derefter på Tjek denne e-mail. Tryk på en konto, der er berørt af et databrud. Tryk på Hjælp mig med at løse problemet. Opdatér din adgangskode og føj login til Keys.

Hvis du ikke har føjet et login til ExpressVPN Keys endnu, skal du trykke på Tjek for databrud på hovedskærmen og følge vejledningen.

Databeskyttelse ved brug af “Tjek for databrud”

ExpressVPN Keys giver dig mulighed for at tjekke, om en e-mailadresse er blevet fundet i et databrud. Disse oplysninger aggregeres af HaveIBeenPwned. Processen er sikker og går ikke ud over din databeskyttelse eller afslører dine personlige oplysninger.

Din e-mailadresse sendes aldrig til ExpressVPN eller HaveIBeenPwned

For at beskytte dine data sender ExpressVPN Keys aldrig din e-mailadresse til tjenestens servere eller til HaveIBeenPwneds servere, når du tjekker, om den har været med i et databrud:

ExpressVPN Keys opretter hash-kode for din e-mailadresse på 40 tegn, som er en uforståelig streng af tegn, der repræsenterer den. Keys sender derefter de første seks tegn i hash-koden til HaveIBeenPwned, hvilket sikrer, at HaveIBeenPwned aldrig får hele hash-koden på 40 tegn, der repræsenterer din e-mailadresse. HaveIBeenPwned returnerer derefter alle de hash-koder for e-mailadresser, der starter med de samme første seks tegn som din, og de tilsvarende datasikkerhedsbrud. Til sidst tjekker ExpressVPN Keys på din enhed, om nogen af de modtagne hash-koder matcher din e-mailadresse, før resultaterne vises.

Din IP-adresse sendes aldrig til HaveIBeenPwned

For yderligere at beskytte dine personlige oplysninger, er din IP-adresse aldrig synlig for HaveIBeenPwned.

Når du tjekker for databrud, sendes din anmodning først gennem ExpressVPN Keys’ sikre servere, før den videresendes til HaveIBeenPwned og tilbage gennem den samme rute.

