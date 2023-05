Viktig: ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys rulles ut gradvis på Windows, Mac og Linux via en Chrome-nettleserutvidelse og i ExpressVPN-appen for iOS og Android

ExpressVPN Keys lar deg sjekke om e-postadressen din var berørt i en datalekkasje, og om andre personopplysninger ble eksponert med den. Kilden til informasjonen er HaveIBeenPwned, en tjeneste som overvåker og rapporterer om datalekkasjer over hele verden.

Datalekkasjer forekommer ofte og kan påvirke enhver tjeneste – fra lokale småbedrifter til populære, anerkjente sosiale medier-plattformer som LinkedIn eller Twitter. Hvis e-posten din ble funnet i en datalekkasje, kan annen personlig informasjon, inkludert passordet eller betalingsopplysningene dine, også bli utsatt.

For å sikre din personlige informasjon anbefales det å sjekke om e-posten din har blitt lekket i datainnbrudd. I så fall må du oppdatere passordet til den kompromitterte kontoen og for alle andre kontoer som bruker det samme kompromitterte passordet. Det er også god praksis å lagre de oppdaterte passordene i ExpressVPN Keys, som kan hjelpe deg med å generere sterke og unike passord for å holde dem trygge.

Sjekk om e-posten din har blitt lekkert i datainnbrudd

Hvis du allerede har begynt å bruke ExpressVPN Keys, følg disse trinnene:

I ExpressVPN-appen, trykk på Keys-fanen. Lås opp ExpressVPN Keys. Øverst til høyre, trykk + > Sjekk for datalekkasjer. Skriv inn e-postadressen din, og trykk Sjekk denne e-posten. Trykk på en konto som er berørt av en datalekkasje. Trykk Løs det. Oppdater passordet ditt og legg til passodet i Keys.

Hvis du ikke har lagt til noen passord i ExpressVPN Keys enda, trykk Sjekk for datalekkasjer på hovedskjermen for Keys og følg instruksjonene.

Personvern med «Sjekk for datalekkasjer»

ExpressVPN Keys lar deg sjekke om en e-postadresse ble funnet i en datalekkasje via en rapport samlet av HaveIBeenPwned. Denne prosessen er trygg og krenker ikke personvernet ditt eller deler dine personopplysninger.

E-postadressen din blir aldri sendt til ExpressVPN eller HaveIBeenPwned

For å beskytte personvernet ditt sender ExpressVPN Keys aldri e-postadressen din til sine servere eller til HaveIBeenPwneds når vi sjekker om den er lekket i et datainnbrudd:

ExpressVPN Keys lager en hash på 40 tegn av e-postadressen din, som er en uforståelig rekke med tegn som representerer den. Keys sender så de første seks tegnene i hashen til HaveIBeenPwned, og sikrer at HaveIBeenPwned aldri får hele hashen på 40-tegn, som representerer e-postadressen din. HaveIBeenPwned returnerer deretter alle hashene av e-postadresser som starter med de samme første seks tegnene som din, og de tilsvarende datalekkasjene. Til slutt sjekker ExpressVPN Keys på enheten din om noen av de mottatte hashene samsvarer med e-postadressen din, før resultatene vises.

IP-adressen din blir aldri sendt til HaveIBeenPwned

For ytterligere å beskytte personvernet ditt er IP-adressen din aldri synlig for HaveIBeenPwned.

Når du sjekker for datalekkasjer, går forespørselen din først gjennom de sikre serverne til ExpressVPN Keys før den videresendes til HaveIBeenPwned, og tilbake gjennom samme rute.

