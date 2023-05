Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione per Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

ExpressVPN Keys ti consente di verificare se il tuo indirizzo email è stato coinvolto in una violazione dei dati e se altre informazioni personali sono state esposte con esso. La fonte delle informazioni è HaveIBeenPwned, un servizio che tiene traccia e segnala eventuali violazioni dei dati in tutto il mondo.

Le violazioni dei dati si verificano frequentemente e possono interessare qualsiasi servizio, dalle piccole imprese locali alle piattaforme di social media più popolari e affidabili come LinkedIn o Twitter. Se il tuo indirizzo email è stato coinvolto in una violazione dei dati, potrebbero essere esposte anche altre informazioni personali, tra cui la password o i dettagli di pagamento.

Per proteggere le tue informazioni personali, ti consigliamo di verificare se il tuo indirizzo email è stato esposto a violazioni dei dati. In tal caso, aggiorna la password dell’account compromesso e di eventuali altri account che utilizzano la stessa password compromessa. È inoltre una buona pratica salvare i nuovi accessi in ExpressVPN Keys, che è anche in grado di generare password complesse e uniche per tenerli al sicuro.

Controlla se il tuo indirizzo email è stato esposto a violazioni dei dati

Se hai già iniziato a utilizzare ExpressVPN Keys, segui questi passaggi:

Nell’app di ExpressVPN, tocca la scheda Keys Sblocca ExpressVPN Keys. In alto a destra, tocca + > Verifica violazioni dei dati Inserisci il tuo indirizzo email, poi tocca Verifica questo indirizzo email. Tocca un account interessato da una violazione dei dati. Tocca Aiutami a risolvere. Aggiorna la tua password e aggiungi l’accesso su Keys.

Se non hai ancora aggiunto alcun accesso su ExpressVPN Keys, tocca Verifica violazioni dei dati nella schermata principale di Keys e segui le istruzioni.

Privacy con “Verifica violazioni dei dati”

ExpressVPN Keys ti consente di verificare se è stato trovato un indirizzo email in una violazione dei dati aggregata da HaveIBeenPwned. Questo processo è sicuro e non vìola in alcun modo la tua privacy né espone i tuoi dati personali.

Il tuo indirizzo email non viene mai inviato a ExpressVPN o HaveIBeenPwned

Per proteggere la tua privacy, ExpressVPN Keys non invia mai il tuo indirizzo email ai suoi server o a quelli di HaveIBeenPwned durante la verifica per eventuali violazioni dei dati.

ExpressVPN Keys crea un hash di 40 caratteri del tuo indirizzo email, ovvero una stringa incomprensibile di caratteri che lo rappresenta. Keys trasmette quindi i primi sei caratteri dell’hash a HaveIBeenPwned, assicurandosi che HaveIBeenPwned non ottenga mai l’hash completo di 40 caratteri che rappresenta il tuo indirizzo email. HaveIBeenPwned restituisce quindi tutti gli hash degli indirizzi email che iniziano con gli stessi primi sei caratteri del tuo e le violazioni dei dati corrispondenti. Infine, ExpressVPN Keys controlla sul tuo dispositivo, se uno qualsiasi degli hash ricevuti corrisponde al tuo indirizzo email, prima di visualizzare i risultati.

Il tuo indirizzo IP non viene mai inviato a HaveIBeenPwned

Per proteggere ulteriormente la tua privacy, il tuo indirizzo IP non sarà mai visibile a HaveIBeenPwned.

Quando controlli la presenza di violazioni dei dati, la tua richiesta passa attraverso i server sicuri di ExpressVPN Keys prima di essere inoltrata a HaveIBeenPwned, e torna indietro seguendo lo stesso percorso.

