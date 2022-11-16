Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys, e-posta adresinizin herhangi bir veri ihlalinde ifşa olup olmadığını ve onunla birlikte başka kişisel bilgilerin ifşa olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Bilgilerin kaynağı, dünya çapında veri ihlallerini takip eden ve raporlayan bir hizmet olan HaveIBeenPwned‘dir.

Veri ihlalleri sık sık meydana gelir ve yerel küçük işletmelerden LinkedIn veya Twitter gibi popüler, saygın sosyal medya platformlarına kadar her türlü hizmeti etkileyebilir. E-postanızın bir veri ihlaline maruz kaldığı tespit edilirse şifreniz veya ödeme bilgileriniz dahil olmak üzere diğer kişisel bilgileriniz de ifşa olabilir.

Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için, e-postanızın veri ihlallerinde ifşa olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir. Öyleyse güvenliği ihlal edilmiş hesabın ve aynı güvenliği ihlal edilmiş şifreyi kullanan diğer hesapların şifresini güncelleyin. Ayrıca, onları güvende tutmak için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturmanıza yardımcı olabilecek, güncellenmiş giriş bilgilerini ExpressVPN Keys’de depolamak da iyi bir uygulamadır.

E-postanızın veri ihlallerinde ifşa olup olmadığını kontrol edin

ExpressVPN Keys’i zaten kullanmaya başladıysanız şu adımları izleyin:

ExpressVPN uygulamasında, Keys sekmesine dokunun. ExpressVPN Keys’in kilidini açın. Sağ üstte, + > Veri İhlallerini Kontrol Et‘e dokunun. E-postanızı girin, ardından Bu E-postayı Kontrol Et‘e dokunun. Veri ihlalinden etkilenen bir hesaba dokunun. Düzeltmeme Yardım Et‘e dokunun. Şifrenizi güncelleyin ve giriş bilgilerini Keys’e ekleyin.

ExpressVPN Keys’e henüz herhangi bir giriş bilgisi eklemediyseniz Keys ana ekranında Veri İhlallerini Kontrol Et‘e dokunun ve yönergeleri izleyin.

“Veri İhlallerini Kontrol Et” ile Gizlilik

ExpressVPN Keys, HaveIBeenPwned tarafından toplanan bir veri ihlalinde bir e-posta adresinin ifşa olup olmadığını kontrol etmenizi sağlar. Bu işlem güvenlidir ve gizliliğinizi ihlal etmez veya kişisel bilgilerinizi ifşa etmez.

E-posta adresiniz asla ExpressVPN veya HaveIBeenPwned’e gönderilmez

Gizliliğinizi korumak için ExpressVPN Keys, veri ihlallerinde ifşa olup olmadığını kontrol ederken e-posta adresinizi asla kendi sunucularına veya HaveIBeenPwned’a göndermez:

ExpressVPN Keys, e-posta adresinizin 40 karakterlik bir hash’ini oluşturur; bu, onu temsil eden anlaşılmaz bir karakter dizisidir. Keys daha sonra hash’in ilk altı karakterini HaveIBeenPwned’e iletir ve HaveIBeenPwned’in e-posta adresinizi temsil eden 40 karakterlik hash’in tamamını asla almamasını sağlar. HaveIBeenPwned daha sonra, sizinkiyle aynı ilk altı karakterle başlayan e-posta adreslerinin tüm hash’lerini ve ilgili veri ihlallerini getirir. Son olarak, ExpressVPN Keys, sonuçları göstermeden önce cihazınızda alınan hash’lerden herhangi birinin e-posta adresinizle eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.

IP adresiniz asla HaveIBeenPwned’e gönderilmez

Gizliliğinizi daha fazla korumak için, IP adresiniz HaveIBeenPwned tarafından asla görülmez.

Veri ihlallerini kontrol ettiğinizde, talebiniz HaveIBeenPwned’e iletilmeden önce ExpressVPN Keys’in güvenli sunucularından geçer ve aynı yoldan geri döner.

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