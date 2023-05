Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Met ExpressVPN Keys kun je controleren of jouw e-mailadres betrokken werd bij een datalek en of er andere persoonlijke informatie mee werd blootgesteld. De informatie wordt vrijgegeven door HaveIBeenPwned, een dienst die wereldwijd datalekken bijhoudt en rapporteert.

Datalekken komen regelmatig voor en kunnen elke dienst treffen, van lokale kleine bedrijven tot populaire, gerenommeerde sociale-mediaplatforms zoals LinkedIn of Twitter. Als jouw e-mailadres bij een datalek is aangetroffen, kunnen ook andere persoonlijke gegevens, zoals je wachtwoord of betalingsgegevens, zijn blootgelegd.

Om je persoonlijke gegevens te beveiligen, kun je het beste controleren of je e-mailadres is blootgesteld bij een datalek. Zo ja, werk dan het wachtwoord bij van de gecompromitteerde account en van alle andere accounts waarvoor je hetzelfde gecompromitteerde wachtwoord gebruikt. Het is ook een goede gewoonte om de bijgewerkte inloggegevens op te slaan in ExpressVPN Keys, die je kunnen helpen sterke en unieke wachtwoorden te genereren om ze veilig te houden.

Nagaan of je e-mailadres is blootgesteld in datalekken

Als je ExpressVPN Keys al gebruikt, volg onderstaande stappen:

Tik in de ExpressVPN-app op het tabblad Keys. Deblokkeer ExpressVPN Keys. Rechtsbovenaan klik je op + > Op datalekken controleren. Voer je e-mailadres in en tik op Dit e-mailadres controleren. Tik op een account dat is blootgesteld tijdens een datalek. Tik op Help me met oplossen. Stel een nieuw wachtwoord in en voeg de inloggegevens toe aan Keys.

Indien je nog geen inloggegevens aan ExpressVPN Keys toegevoegd hebt, tik op Op datalekken controleren op het hoofdscherm van Keys en volg de instructies.

Privacy met “Op datalekken controleren”

Met ExpressVPN Keys kun je controleren of een e-mailadres is gevonden in een door HaveIBeenPwned toegevoegd datalek. Dit proces is veilig en schendt jouw privacy niet en geeft je persoonlijke gegevens niet bloot.

Je e-mailadres wordt nooit verzonden naar ExpressVPN of HaveIBeenPwned

Ten behoeve van het beschermen van je privacy, verstuurt ExpressVPN Keys nooit je e-mailadres naar zijn eigen servers of naar HaveIBeenPwned bij het controleren of het gedetecteerd werd in datalekken:

ExpressVPN Keys verandert je e-mailadres naar een tekenreeks van 40 onleesbare tekens, ook wel een ‘hash’ genoemd. Keys verstuurt vervolgens de eerste zes tekens naar HaveIBeenPwned om ervoor te zorgen dat HaveIBeenPwned nooit de volledige ‘hash’ bestaande uit 40 tekens ontvangt wat staat voor jouw e-mailadres. HaveIBeenPwned stuurt daarna alle ‘hashes’ van e-mailadressen terug die beginnen met dezelfde zes tekens als die van jou, alsook de bijbehorende datalekken. Tot slot controleert ExpressVPN Keys op jouw apparaat of er onder de ontvangen ‘hashes’ een overeenkomt met jouw e-mailadres voordat de resultaten weergegeven worden.

Jouw IP-adres wordt nooit verstuurd naar HaveIBeenPwned

Om je privacy nog verder te beschermen, is je IP-adres nooit zichtbaar voor HaveIBeenPwned.

Wanneer je op datalekken controleert, gaat je verzoek eerst door de veilige servers van ExpressVPN Keys voordat deze doorgestuurd wordt naar HaveIBeenPwned, en terug via dezelfde route.

