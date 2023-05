Ważne: ExpressVPN Keys jest stopniowo udostępniany na systemach Windows, Mac i Linux poprzez Android. ExpressVPN Keys jest stopniowo udostępniany na systemach Windows, Mac i Linux poprzez rozszerzenie przeglądarki Chrome (kompatybilne z Chrome, Opera, Edge, Vivaldi i Brave) oraz aplikację ExpressVPN na iOS

ExpressVPN Keys pozwala na sprawdzenie, czy Twój adres e-mail nie pojawił się w wycieku danych i czy w związku z tym, nie zostały ujawnione inne dane osobowe. Źródłem danych jest HaveIBeenPwned, usługa, która śledzi i raportuje wycieki danych na świecie.

Wycieki danych zdarzają się często i mogą mieć wpływ na każdą usługę – od lokalnych małych firm po popularne, renomowane platformy mediów społecznościowych, takie jak LinkedIn czy Twitter. Jeśli Twój adres e-mail pojawił się w wycieku danych, Twoje inne dane osobowe, w tym hasło lub szczegóły płatności, mogą również zostać ujawnione.

Aby zabezpieczyć swoje dane osobowe, zalecamy sprawdzenie, czy Twój e-mail nie pojawił się w wycieku danych. Jeśli tak, zaktualizuj hasło do przejętego konta, a także do wszystkich innych kont, które używają tego samego przejętego hasła. Dobrą praktyką jest również przechowywanie zaktualizowanych loginów w ExpressVPN Keys, co może pomóc Ci w generowaniu silnych i niepowtarzalnych haseł, zapewniając tym samym ich bezpieczeństwo.

Sprawdź, czy Twój e-mail nie znalazł się w wycieku danych

Jeśli korzystasz już z ExpressVPN Keys, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

W aplikacji ExpressVPN stuknij kartę Keys. Odblokuj ExpressVPN Keys. W prawym górnym rogu stuknij+ > Sprawdź wyciek danych. Wpisz swój e-mail, następnie stuknij Sprawdź ten e-mail. Kliknij konto, którego dotyczy naruszenie ochrony danych. Stuknij Pomóż mi naprawić. Zaktualizuj swoje hasło i dodaj login do Keys.

Jeśli do Twojego ExpressVPN Keys nie zostały jeszcze dodane żadne loginy, stuknij Sprawdź wyciek danych na głównym ekranie Keys screen i postępuj zgodnie z instrukcją.

Prywatność w opcji „Sprawdź wyciek danych”

ExpressVPN Keys pozwala na sprawdzenie, czy adres e-mail znajduje się wśród ujawnionych danych zagregowanych według HaveIBeenPwned. Ten proces jest bezpieczny, nie narusza Twojej prywatności i nie ujawnia Twoich danych osobowych.

Twój adres e-mail nigdy nie jest wysyłany do ExpressVPN lub HaveIBeenPwned

W celu ochrony Twojej prywatności, podczas sprawdzania, czy Twój adres e-mail nie pojawia się w wycieku danych, ExpressVPN Keys nigdy nie wysyła Twojego adresu e-mail do swoich serwerów lub do HaveIBeenPwned:

ExpressVPN Keys tworzy 40-znakowy skrót Twojego adresu e-mail, który jest niezrozumiałym ciągiem reprezentujących go znaków. Następnie Keys przesyła pierwsze sześć znaków skrótu do HaveIBeenPwned, zapewniając tym samym, że HaveIBeenPwned nigdy nie uzyska pełnego 40-znakowego skrótu reprezentującego Twój adres e-mail. W kolejnym kroku HaveIBeenPwned zwraca wszystkie skróty adresów e-mail, które zaczynają się od tych samych pierwszych sześciu znaków, co Twój, oraz odpowiadające im naruszenia ochrony danych. Na koniec ExpressVPN Keys przed wyświetleniem wyników, sprawdza na Twoim urządzeniu, czy któryś z otrzymanych skrótów pasuje do Twojego adresu e-mail.

Twój adres IP nigdy nie jest wysyłany do HaveIBeenPwned

Aby dodatkowo chronić Twoją prywatność, Twój adres IP nigdy nie jest widoczny dla HaveIBeenPwned.

Gdy sprawdzasz, czy nie doszło do naruszenia danych, Twoje żądanie najpierw przechodzi przez bezpieczne serwery ExpressVPN Keys, a dopiero później zostaje przekazane do HaveIBeenPwned i wraca do Ciebie z powrotem tą samą trasą.

