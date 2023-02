Tanssii tähtien kanssa -sarjan julkaisuajankohta

Yhdysvaltojen Dancing with the Stars -sarjan 31. kauden finaali esitettiin suorana 21. marraskuuta 2022. Kaikki 11 jaksoa ovat katsottavissa Disney Plus -palvelussa. Dancing with the Stars -sarjan 32. kaudestakin on ollut puhetta, mutta julkaisuajankohta ei ole vielä tiedossa.