Où regarder Dancing with the Stars

La série complète, y compris la finale de la saison 31 de Dancing with the Stars, est disponible en streaming exclusivement sur Disney Plus aux États-Unis. Dancing with the Stars est connue pour être la toute première série de téléréalité diffusée en direct sur un service de streaming, et les futures saisons du programme ne seront plus diffusées sur ABC. Elles seront diffusées en direct exclusivement sur Disney Plus.