Hvor man kan se Dancing with the Stars på nett

Hele serien, inkludert finalen av Dancing with the Stars sesong 31, er tilgjengelig for å strømmes eksklusivt på Disney Plus i USA. Dancing with the Stars er bemerkelsesverdig for å være den første direktesendte reality-serien på en strømmetjeneste, og fremtidige sesonger av konkurransen kommer ikke lenger til å sendes på ABC og i stedet strømmes direkte eksklusivt på Disney Plus.