Wielu uważa, że Taniec z gwiazdami został przeniesiony z należącego do Disneya ABC do Disney Plus, aby przyciągnąć starszych widzów do portalu. Dzięki temu rozwiązaniu program trafia również do młodszych widzów, którzy chcą go oglądać, a jednocześnie pomaga budować bibliotekę treści na Disney+.