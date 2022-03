Assista DirecTV Stream (AT&T TV Now) com uma VPN

DirecTV ainda é o nome do serviço tradicional de TV via satélite da AT&T. Você não precisa instalar a DirecTV para obter a DirecTV Stream / AT&T TV Now. No entanto, se você já for assinante do satélite da DirecTV, o streaming online está disponível por meio desse serviço sem custo extra.



Ambas as formas de DirecTV - as versão satélite e a online - oferecem um serviço DVR em nuvem e acesso a canais locais nos principais mercados.