Onde assistir Barbie o filme

Come on, Barbie, let’s go party! Depois de uma exibição recorde nos cinemas, Barbie agora está disponível para transmissão online no conforto da sua casa. Prepare-se para um passeio cor de chiclete; aqui está onde assistir Barbie online de onde você estiver.

Onde assistir Barbie online

Atualmente, a única maneira de assistir ao filme Barbie é encomendando-o de serviços de vídeo sob demanda premium (PVOD) como a Apple TV, Amazon Prime e Google Play. Observe que o preço do filme pode variar conforme o país e o serviço.

Você terá a opção de alugar ou comprar o filme. Ao comprá-lo, você poderá manter o filme em sua biblioteca digital. Os aluguéis permanecem em sua biblioteca por 30 dias, embora assim que você começar a assistir ao filme, terá 48 horas para terminá-lo.

Em quais serviços de streaming, Barbie estará disponível?

Como um filme da Warner Brothers, Barbie será lançado no serviço de streaming Max e suas versões regionais, como HBO Max e HBO Go. A expectativa é que o filme chegue aos serviços de streaming antes do final do ano.

Quando Barbie será lançado em streaming?

Barbie foi lançado para streaming PVOD em 12 de setembro de 2023. Prefere assistir ao filme em seus serviços de streaming? Espera-se que ele chegue a serviços como o Max antes do final do ano. Fique atento a esta página; avisaremos quando ele estiver disponível para streaming!

Como assistir Barbie de gratuitamente

Infelizmente, Barbie não está disponível nos principais serviços de streaming gratuitos. Atualmente, a única maneira de assistir Barbie online é pagando por ele em serviços como Apple TV. Dito isso, isso pode mudar quando Barbie chegar aos serviços de streaming. Nós o manteremos informado!

Do que se trata o filme Barbie

Prepare-se para um mergulho colorido no mundo de Barbie e Ken! Eles trocam o paraíso perfeito de Barbie Land pelo caos divertido da realidade. Barbie está em uma missão para encontrar sua dona e se livrar dos pesadelos de pés chatos e celulite, enquanto Ken embarca em uma viagem selvagem de autodescoberta. Cheio de Barbies para todos os gostos, um guarda-roupa arrasador, humor inteligente e uma vibe leve e divertida, esse filme vai te surpreender e garantir a maior diversão que você já teve na frente da tela!

Elenco de Barbie

Perguntas frequentes sobre Barbie

Barbie está disponível para streaming?

Sim, a Barbie está disponível para transmissão online. Atualmente, ele está disponível apenas em serviços PVOD, o que significa que você precisará alugar ou comprar o filme para assisti-lo.

Espera-se que a Barbie esteja disponível em serviços de streaming como o Max antes do final do ano.

Barbie está no HBO Max?

Não, a Barbie não está disponível no HBO Max. No entanto, espera-se que esteja disponível no serviço antes do final do ano.

Se você mora em um país onde o HBO Max não está disponível, sua versão regional do serviço (Max, HBO Go, etc.) transmitirá o filme assim que for lançado nos serviços de streaming.

Barbie está disponível no Amazon Prime?

Sim, Barbie está disponível para aluguel ou compra no Amazon Prime.

Qual a duração do filme Barbie?

Barbie tem 1 hora e 54 minutos (113 minutos) de duração.

O filme da Barbie foi classificado como +18?

Não, o filme da Barbie não foi classificado como +18. O filme recebeu classificação +12 por “referências sugestivas” e “linguagem leve”.

O filme Barbie será transmitido no Disney Plus?

Não, é improvável que o filme da Barbie seja transmitido no Disney Plus. Como um filme da Warner Brothers, será lançado no serviço de streaming Max e em suas versões regionais.