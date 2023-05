Jak oglądać Eurowizję 2023 na żywo?

Eurowizja, znana również jako Konkurs Piosenki Eurowizji, to międzynarodowe wydarzenie muzyczne, którego uczestnicy pochodzą z całej Europy. Każdego roku spektakularne widowisko przyciąga przed telewizory miliony widzów, nawet tych z najbardziej odległych zakątków świata.

Długo wyczekiwany, 67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się tym razem w Liverpoolu, a w roli prowadzących wystąpią znani i lubiani Graham Norton, Alesha Dixon, Hannah Waddingham i Julia Sanina. Transmisję wielkiego finału zaplanowano na 13 maja o godzinie 21:00. Polskę reprezentować będzie Blanka Stajkow z piosenką Solo.

Do 1999 roku artyści musieli wykonywać piosenki wyłącznie w języku ojczystym.

8. W 1974 roku szwedzki zespół ABBA wygrał Eurowizję. Co ciekawe, Wielka Brytania przyznała artystom zero punktów.

9. Nie trzeba pojawić się w wysokich obcasach, aby wygrać Eurowizję. Pięciokrotnie zwycięzcy wystąpili na scenie boso. Byli nimi: Sandie Shaw (1967), Sertab Erener (2003), Dima Bilan (2008), Loreen (2012) i Emmelie De Forest (2013).

10. Irlandia wygrała siedem razy (w tym trzy lata z rzędu) i ma najwięcej zwycięstw na swoim koncie.

Konkurs Piosenki Eurowizji otwierają dwa półfinały, które mają wyłonić 20 finalistów rywalizacji. W tym roku odbywają się odpowiednio 9 i 11 maja.

W pierwszym półfinale mieliśmy okazję oglądać artystów z następujących krajów:

My Sister’s Crown

Tell me more

Chorwacja: Let 3 –

We are one

Dance (Our Own Party)

Malta: The Buske –

Queen of Kings

Dziesięć spośród 15 rywalizujących ze sobą w pierwszym półfinale krajów awansowało do wielkiego finału. Z konkursem pożegnali się: Malta, Łotwa, Irlandia, Azerbejdżan oraz Holandia.

W drugim półfinale wzięli udział uczestnicy z następujących krajów:

Dania: Reiley – Breaking my heart

Armenia: Brunette – Future Lover

Rumunia: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Estonia: Alika – Bridges

Belgia: Gustaph – Because of You

Cypr: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Islandia: Diljá – Power

Grecja: Victor Vernicos – What They Say

Polska: Blanka – Solo

Słowenia: Joker Out – Carpe Diem

Gruzja: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like An Animal

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Litwa: Monika Linkytė – Stay