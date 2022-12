Co najczęściej oglądają Polacy?

Piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, skoki narciarskie. Polacy uwielbiają oglądać wydarzenia sportowe, a triumfy naszych zawodników na światowych arenach powodują dumę i wzbudzają uczucia patriotyczne.

Minęły już czasy, kiedy chęć obejrzenia wydarzeń sportowych wiązała się z koniecznością włączenia telewizora o określonej godzinie. Transmisje oglądać można wszędzie – w podróży na tablecie, w metrze na smartfonie czy na laptopie podczas przerwy w pracy. Wystarczy wyszukać pożądane hasło, takie jak: tenis Australian open, mistrzostwa świata 2022 stream online lub mistrzostwa świata katar gdzie oglądać, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do streamingu meczy.

Sprawdziliśmy w Google Trends, w jakie dni najczęściej wyszukiwane było hasło sport na żywo online w ciągu ostatniego roku. Zdecydowanie najpopularniejszą datą okazał się 29 marca 2022 roku (B) – czyli finał baraży o Mistrzostwa Świata 2022: Polska – Szwecja w Katarze.

Inne ważne daty to zwycięstwo Igi Świątek w finale turnieju Roland Garros 2022, po raz drugi z rzędu (4 czerwca 2022, C). W tym samym czasie odbywały się również wzbudzające ogromne zainteresowanie mecze Polski w fazie grupowej Ligi Narodów. W drugiej połowie 2021 roku najwięcej wyszukiwań nastąpiło 8 września 2021, gdy Polska zremisowała z Anglią 1:1 podczas Eliminacji do Mistrzostw Świata (A). W ostatnim czasie uwagę przyciągnęły Mistrzostwa Świata Atletyki, podczas których w dniach 15 – 24 lipca Polacy zdobyli aż 4 medale.

A najczęściej obserwowany polski zespół?

Spośród wszystkich klubów PKO Ekstraklasy największą liczbą obserwujących na Facebooku pochwalić się może Legia Warszawa. Jeśli jednak wyszukujemy spotkania danych drużyn na żywo, widzimy wyraźny spadek oglądalności Legii w ostatnim roku na rzecz innych zespołów.

Jest to oczywiście spowodowane słabymi wynikami – Mistrz Polski zajmował ostatnie miejsce w Tabeli Ekstraklasy. Legia ledwo uchroniła się przed spadkiem do niższej klasy rozgrywek. Przełożyło się to na zwiększenie zainteresowania innymi polskimi klubami.

Efekt Świątek

Iga Świątek to pierwsza Polka, która w kwietniu 2022 r. oficjalnie znalazła się na szczycie światowego rankingu WTA. Młoda tenisistka jest zwyciężczynią dziewięciu turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym dwóch turniejów wielkoszlemowych: French Open 2020 i 2022.

W ciągu ostatniego roku jej nazwisko najczęściej wyszukiwane było na początku czerwca (A) podczas turnieju French Open. Śledziliśmy również jej zmagania na Wimbledonie pod koniec czerwca (D), Miami Open 2022 na przełomie marca i kwietnia (B) oraz Australian Open w styczniu (A).

Piłka nożna czy jednak tenis?

Analizując wyniki wyszukiwań Google Trends dotyczące transmisji sportowych, nie ma wątpliwości: tenis jest częściej oglądanym sportem w Polsce online niż piłka nożna. Futbol to oczywiście piękny sport, który zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach. Jednakże sukcesy Polaków, zwłaszcza niedawne zwycięstwa Igi Świątek przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania tenisem.

Najwybitniejsze sukcesy polskich siatkarzy ostatnich lat

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej zajmuje obecnie pierwsze miejsce w rankingach Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej założonej 26 lipca 2022 r. Polska była mistrzem świata w latach 1974, 2014 i 2018, a w 2022 roku walczymy o utrzymanie tytułu. Na załączonej grafice zaobserwować można daty, w których Polacy najczęściej wyszukiwali hasło siatkówka online w ostatnich pięciu latach.

A: zwycięstwo w finale Mistrzostw Świata w Turynie: Polska – Brazylia 3:0

B: drugie miejsce w Pucharze Świata 2019

C: spotkania w ramach Mistrzostw Europy 2021 jako gospodarz, trzecie miejsce

D: trzecie miejsce w Lidze Narodów siatkarzy 2022

Streaming UFC w Polsce a walki Mateusza Gamrota i Jana Błachowicza

Jeśli chodzi o streaming wydarzeń sportowych, to Polacy bardzo chętnie streamują sporty walki, takiej UFC i MMA. Rok 2022 nie rozpoczął się co prawda najlepiej dla polskich zawodników walczących dla amerykańskiej organizacji UFC. Jednak podczas gali UFC Vegas 54 w maju 2022 do klatki UFC wkroczył Jan Błachowicz i pokonał przed czasem Aleksandara Rakicia. Pierwsze półrocze w UFC zamknął natomiast Mateusz Gamrot, który podczas UFC Vegas 57, w efektownym boju pokonał Armana Carukjana.

Choć pasja do piłki nożnej, siatkówki, skoków narciarskich i lekkoatletyki jest oczywiście wciąż w Polsce żywa, dzięki Google Trends możemy zaobserwować, jak zmienia się zainteresowanie innymi dyscyplinami sportowymi pod względem wyszukiwań online. Dostęp do sportu jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, a największe wydarzenia oglądać można zarówno na kanapie przed telewizorem, jak i na smartfonie czy tablecie podczas drogi do pracy. Oglądając spotkania ulubionej ligi warto również zadbać o bezpieczeństwo sprzętu i danych, korzystając z usługi typu VPN.