Pomimo że każdego dnia Netflix serwuje nam dziesiątki filmowych nowości, oferuje nam również nieograniczony dostęp do największych klasyków kina, które każdy powinien obejrzeć przynajmniej raz w życiu.

W tym artykule opowiemy Ci o pięciu filmach idealnych dla fanów wartościowego polskiego kina. Wszystkie z nich zostały zauważone przez publiczność w różnych rejonach świata, były szeroko komentowane przez krytyków filmowych, zdobyły prestiżowe nagrody na międzynarodowych festiwalach i – co najważniejsze – nie da się o nich zapomnieć jeszcze długo po seansie.

Róża (2011)

Ocena Filmweb: 7,8

Reżyseria: Wojciech Smarzowski

Główne role: Marcin Dorociński, Agata Kulesza

Róża to portret bezwzględnej powojennej rzeczywistości oraz rozdartej społeczności Mazurów pruskich, mierzącej się z nią każdego dnia. Tematem przewodnim filmu jest problem przynależności, represji oraz braku akceptacji przez środowisko, w którym przyszło nam funkcjonować. Śledząc losy Tadeusza – byłego oficera Armi Krajowej – oraz Róży – doświadczonej życiowo wdowy po żołnierzu służącym w hitlerowskiej armii – poznajemy smak strachu, nienawiści i bólu, jednocześnie dowiadując się, czym może być miłość w nieludzkich czasach.

Doceniona przez najważniejszych krytyków filmowych na polskim rynku Róża zyskała rozpoznawalność oraz uznanie również na arenie światowej. Film Wojciecha Smarzowskiego został zwycięzcą międzynarodowego konkursu Warsaw Grand Prix, a autor zdjęć – Piotr Sobosiński – otrzymał nagrodę na Brooklyn Film Festival. Z kolei odtwórca głównej roli męskiej – Marcin Dorociński – został nagrodzony na największym portugalskim festiwalu filmowym Fantasporto.

Boże Ciało (2019)

Ocena Filmweb: 7,7

Reżyseria: Jan Komasa

Główna rola: Bartosz Bielenia

Dramat psychologiczny Boże ciało to emocjonujący portret wychowanka zakładu poprawczego, który odnajduje sens życia w religii, modlitwie i niesieniu pomocy skonfliktowanej społeczności mierzącej się z ogromną traumą. Wcielając się w rolę kapłana, główny bohater ucieka się do niekonwencjonalnych metod liturgicznych, przez co z czasem musi mierzyć się z nieuprzejmością przeradzającą się stopniowo w nienawiść. Film porusza problem powierzchownej wiary, instytucjonalizacji kościoła, bezpodstawnej stygmatyzacji oraz lęku przed innością.

Szczere do bólu Boże ciało zdobyło zasłużony rozgłos i zebrało świetne recenzje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Otrzymało nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy oraz udało się mu wywalczyć prestiżową nagrodę Europa Cinemas Label na Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Zimna wojna (2018)

Ocena Filmweb: 7,6

Reżyseria: Paweł Pawlikowski

Główne role: Joanna Kulig, Tomasz Kot

Zimna wojna opowiada historię trudnej miłości osadzonej w pełnych kontrastów latach 50. i 60. XX wieku. Z jednej strony mamy okazję obserwować Polskę obarczoną ciężarem stalinowskiej władzy, z drugiej poznać smak emigracji oraz barwnej codzienności paryskiej bohemy. Poruszamy się krętą, pełną hipnotyzujących melodii drogą Wiktora i Zuli – dwójki artystów, którzy próbując odnieść sukces artystyczny na Zachodzie, muszą radzić sobie z problemami natury moralnej, jak również silnymi rozterkami emocjonalnymi.

Zimna wojna została przyjęta entuzjastycznie przez widownię i krytyków na całym świecie oraz doceniona przez zagraniczną prasę. Wzbudziła zachwyt recenzentów The Washington Post, Guardiana i The Independent, którzy chwalili reżysera za bezbłędne odtworzenie klimatu lat 60. oraz obyczajowości poprzednich generacji. Z kolei brytyjski magazyn Empire uznał Zimną wojnę za jeden z 20 najlepszych dzieł filmowych 2018 roku. Produkcja otrzymała trzy oscarowe nominacje, jak również znalazła się w Konkursie Głównym na Festiwalu Filmowym w Cannes, podczas którego Paweł Pawlikowski odebrał nagrodę za najlepszą reżyserię.

Pokłosie (2012)

Ocena Filmweb: 7,4

Reżyseria: Władysław Pasikowski

Główne role: Ireneusz Czop, Maciej Stuhr

Pokłosie to wielopłaszczyznowy thriller poruszający temat trudnych relacji polsko-żydowskich w czasach II wojny światowej, który osadzono we współczesnych realiach. Pretekstem do odkrywania tajemnic z czasów niemieckiej okupacji jest konflikt między mieszkańcami małego miasteczka a jednym z dwóch braci, których losy rozeszły się przed stanem wojennym, kiedy to jeden z nich zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Spotkanie po latach prowadzi do pojednania przeradzającego się w misję będącą drogą do prawdy na temat masowych pogromów i mordów Żydów dokonanych przez Polaków. Film skłania do refleksji nad polskim dziedzictwem, zbiorową pamięcią i odpowiedzialnością za błędy i grzechy przeszłości.

The New York Times i Los Angeles Times umieściły Pokłosie na liście najlepszych zagranicznych filmów wyświetlanych w amerykańskich kinach w 2013 roku.

Body/Ciało (2015)

Ocena Filmweb: 6,3

Reżyseria: Małgorzata Szumowska

Główne role: Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwała

Twórcy Body/Ciało wzięli na warsztat cierpienie i samotność w skrajnie różnych formach. Choć historia ma wspólny mianownik, widzowie poznają trzy oddzielne jednostki mierzące się z własnymi, równie silnymi traumami – Olgę cierpiącą na anoreksję, jej oschłego, cynicznego ojca oraz ekscentryczną terapeutkę spełniającą się jako medium. Body/Ciało nie jest jednak typową prezentacją nietypowych osobowości. Ważną rolę w budowaniu momentami przerysowanych bohaterów odgrywa ich fizjonomia i fizjologia, które pozwalają spojrzeć na tytułowe ciało z zupełnie innej perspektywy.

Oryginalny sposób przedstawienia tematów związanych z obsesyjnym dążeniem do doskonałości został doceniony przez reprezentantów międzynarodowego świata kina. Dzięki Body/Ciało na liście osiągnięć Małgorzaty Szumowskiej pojawił się Srebrny Niedźwiedź, przyznany na 65. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Reżyserka zdobyła również nagrodę jury na 13. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Brukseli. Film Body/Ciało walczył również o wyróżnienie People’s Choice Award.

Wśród filmów dostępnych na Netflixie można znaleźć wiele więcej polskich produkcji, których fabuła, kunszt aktorski lub realizacja zachwyciły nie tylko widzów, ale również krytyków z różnych stron świata. Zdecydowanie jest z czego wybierać, ponieważ oferta jest wciąż rozszerzana i nowe dzieła polskich reżyserów trafiają na platformę. Dzięki VPN dla Polski możesz je oglądać bezpiecznie, z dowolnej lokalizacji i bez ograniczeń!