Ankieta: pracownicy zdalni pracują 1/3 czasu

W miarę jak świat zmierza w kierunku bardziej elastycznej kultury pracy, wielu z nas pracuje w domu częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiana ta niesie ze sobą sporo korzyści, takich jak unikanie korków i bardziej przyjazne środowisko pracy, ale również zaciera granice między pracą a czasem wolnym.

Aby lepiej zrozumieć, jak zdalni pracownicy korzystają z urządzeń firmowych w czasie pracy, ExpressVPN przeprowadził ankietę wśród 2000 pracowników z USA i Wielkiej Brytanii, którzy pracują hybrydowo lub całkowicie z domu. Chociaż badanie zostało przeprowadzone tylko w tych dwóch krajach, praca zdalna jest obecnie zjawiskiem międzynarodowym, zatem wierzymy, iż wnioski przedstawione poniżej będą interesujące również dla reszty świata.

Badana grupa pomoże nam ustalić, jak niektórzy pracownicy zdalni wykorzystują (a czasem nawet nadużywają) urządzenia techniczne swoich pracodawców, jakie ma to konsekwencje dla obu stron oraz jakie środki ostrożności można podjąć, aby wszyscy mogli poczuć się chronieni.

Niektórzy pracownicy zdalni tracą 67% swojego tygodnia pracy na wykonywanie zadań niezwiązanych z pracą

Chyba każdy z nas miał takie chwile. Czynnik zewnętrzny wpływa na Twoje życie osobiste, źle Ci się spało, albo po prostu nie możesz się skupić, więc znajdujesz sposoby na zabicie czasu – i w rezultacie go marnujesz. Rozproszenie uwagi to element natury ludzkiej.

Jednak gdy pracownicy zdalni są bezproduktywni na dłuższą metę, firmy zaczynają tracić.

Spośród osób, które poddaliśmy badaniu, ponad dwie trzecie stwierdziło, że marnuje czas podczas korzystania z urządzeń firmowych. Respondenci spędzili średnio tylko 13 godzin z 40-godzinnego tygodnia pracy na wykonywaniu zadań służbowych, a sporą część pozostałego czasu poświęcili na odwiedzanie stron internetowych niezwiązanych z pracą – a wszystko to przy użyciu urządzeń dostarczonych przez firmę. To oznacza ponad 1400 zmarnowanych godzin pracy rocznie przez jednego pracownika. Szokujące, prawda?

Do czego więc pracownicy zdalni używają sprzętu firmowego, jeśli nie do wykonywania zadań służbowych?

Dwie trzecie pracowników przyznało się do sprawdzania i odpowiadania na prywatne e-maile, co daje średnio cztery godziny tygodniowo, natomiast 64% ankietowanych przyznało, że wykorzystuje tę samą ilość czasu na czytanie wiadomości lub inne czynności związane z życiem osobistym.

Choć może się to wydawać nieszkodliwe, 59% respondentów przyznało, że wykorzystuje swój tydzień pracy na zakupy internetowe – średnio trzy godziny tygodniowo – a 54% przyznało, że wykorzystuje ten czas na przeglądanie mediów społecznościowych. Ponad połowa stwierdziła, że rezerwuje stolik w restauracji lub bukuje wakacje. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że 44% pracowników przyznało, że zamiast pracować, woli oglądać seriale i filmy na swoich firmowych urządzeniach, a czas ten wynosi średnio dwie godziny tygodniowo.

Być może jednym z powodów, dla których niektórzy pracownicy spędzają tak dużo czasu na bezproduktywnej pracy zdalnej jest to, że są niezadowoleni ze swoich obecnych stanowisk – 49% pracowników przyznało się do szukania nowej pracy. Poświęcają na to średnio trzy godziny tygodniowo.

42% amerykańskich zdalnych pracowników przyznaje się do oglądania pornografii na firmowych komputerach w godzinach pracy

Co alarmujące, niektórzy pracownicy zdalni przyznali się do zachowań, które nie tylko mogą naruszać politykę firmy, ale również stanowią istotne ryzyko zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji.

Czterech na dziesięciu respondentów stwierdziło, że zamiast pracować, gra na urządzeniach firmowych, co daje średnio trzy godziny tygodniowo, podczas gdy 37% przyznało, że spędza podobną ilość czasu na kupowaniu kryptowalut, a 33% na przeszukiwaniu dark webu.

Spośród naszych amerykańskich ankietowanych 42% przyznało się do oglądania pornografii na komputerach służbowych, co daje średnio 196 zakontraktowanych godzin pracy rocznie. Liczba ta jest znacznie niższa w Wielkiej Brytanii, gdzie 24% badanych powiedziało, że ogląda treści dla dorosłych za pośrednictwem urządzenia firmowego – w tym przypadku liczba godzin rocznie wynosi 97 na każdego pracownika.

Jest to niepokojące, ponieważ nie tylko stanowi to niewłaściwe wykorzystanie czasu pracy, ale również dostęp do stron porno może zwiększyć ryzyko infekcji złośliwym oprogramowaniem i cyberataków, ponieważ takie strony są często wykorzystywane jako wektory złośliwego oprogramowania.

Mężczyźni pracują w domu mniej niż kobiety

Jeśli chodzi o oglądanie porno w godzinach pracy zdalnej, odkryliśmy, że mężczyźni robią to częściej niż kobiety. Oglądający porno mężczyźni w USA poświęcali średnio pięć godzin tygodniowo na oglądanie treści dla dorosłych za pośrednictwem swoich komputerów służbowych, podczas gdy kobiety poświęcały tylko dwie godziny.

W Wielkiej Brytanii mężczyźni, którzy oglądali porno w czasie pracy, spędzali na tym średnio godzinę tygodniowo więcej niż ich koleżanki. Temat wykorzystywania przez mężczyzn urządzeń firmowych do działań niezwiązanych z pracą przewija się jednak przez całe badanie.

To naprawdę szokujące, że pracownicy wykorzystują tylko jedną trzecią swojego dnia pracy na wykonywanie zadań zawodowych. Jednak to mężczyźni są większymi miłośnikami marnowania czasu. Wyniki pokazują, że kobiety są bardziej produktywne podczas pracy zdalnej. Respondentki stwierdziły, że spędzają średnio 15 godzin tygodniowo na faktycznej pracy w porównaniu do 12 godzin tygodniowo spędzanych przez mężczyzn.

Badanie wykazało również, że pracownicy w przedziale wiekowym 35-44 najczęściej zajmują się sprawami osobistymi w godzinach pracy, podobnie jak osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla.

Czy przełożeni tych pracowników dostrzegają, że nie są oni w pełni oddani swoim obowiązkom? Według naszych respondentów – tak.

Konsekwencje bycia przyłapanym

Wraz z rozwojem pracy zdalnej pojawiły się różne narzędzia monitorujące, których celem jest zapewnienie, że pracownicy rzeczywiście pracują i przestrzegają zasad obowiązujących w firmie, gdy nie ma ich w biurze. Może to obejmować instalację oprogramowania monitorującego na urządzeniach firmowych, które śledzi wszystkie e-maile, rozmowy, wiadomości i wideo lub programu filtrującego treści, który blokuje użytkownikom dostęp do wszelkich niepożądanych stron internetowych.

Kiedy zapytaliśmy pracowników, czy kiedykolwiek dostali upomnienie za wykorzystywanie sprzętu firmowego do działań niezwiązanych z pracą, wielu z nich odpowiedziało, że tak. I choć nie sprecyzowali dokładnie, w jaki sposób ich pracodawcy to odkryli, ujawnili pięć czynności, na których zostali przyłapani:

Korzystanie z dark webu (81%)

Kupowanie kryptowalut (79%)

Oglądanie pornografii (78%)

Hazard (77%)

Gry (75%)

W większości firm obowiązują surowe zasady zabraniające wykorzystywania zasobów firmowych do działań osobistych, w tym próby uzyskania dostępu do kontrowersyjnych, nielegalnych i seksualnych treści. Dlatego też naruszenie tych zasad może skutkować poważnymi konsekwencjami dla pracowników, w tym utratą pracy, pogorszeniem reputacji i problemami prawnymi.

Spośród badanych 21% stwierdziło, że główną konsekwencją, jaka spotkała ich za korzystanie z urządzeń firmowych do celów niezwiązanych z pracą, była konieczność wzięcia udziału w kursach edukacyjnych dotyczących prawidłowego korzystania z urządzeń służbowych. Dodatkowo, 20% podało, że otrzymało słowne ostrzeżenie, a 17% rzekomo dostało wypowiedzenie.

Poprawa wydajności i samopoczucia pracowników

Chociaż istnieje wiele powodów, dla których niektórzy pracownicy podczas pracy zdalnej wolą zajmować się czymś innym niż pracą i wykorzystywać do tego urządzenia służbowe, presja związana z przymusowymi nadgodzinami może być znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do tego trendu.

Kiedy zapytaliśmy menedżerów wyższego szczebla, czy oczekują od swoich pracowników wykonywania zadań poza godzinami pracy, 78% odpowiedziało twierdząco. Tylko 11% menedżerów stwierdziło, że nie ma takich oczekiwań.

Potwierdza to 45% respondentów, którzy stwierdzili, że oczekuje się od nich wykonywania zadań służbowych poza godzinami pracy, przy czym więcej mężczyzn (68%) niż kobiet (41%).

Nieprzestrzeganie godzin pracy może skutkować wykorzystywaniem urządzeń służbowych do celów prywatnych. Ustalenie jasnych wytycznych byłoby prostym rozwiązaniem zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy mogliby zachować zdrowy balans między życiem zawodowym a prywatnym, co z kolei sprawiłoby, że urządzenia służbowe byłyby wykorzystywane przede wszystkim do celów służbowych.