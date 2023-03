Les travailleurs à distance consacrent un tiers du temps de travail effectif

Alors que le monde de l’entreprise évolue vers une culture de travail plus flexible, nombreux sont ceux qui préfèrent désormais travailler à domicile. Si ce changement présente de nombreux avantages, comme le fait d’éviter les longs déplacements quotidiens et de bénéficier d’un environnement de travail plus paisible, il entraîne également une certaine confusion quant à la répartition des heures de travail et le temps consacré à la vie privée.

Pour mieux comprendre comment les travailleurs passent leur temps à distance sur des appareils appartenant aux entreprises, ExpressVPN a interrogé 2000 salariés américains et britanniques ayant un mode de travail hybride ou à distance. Bien que l’enquête n’ait été menée que dans ces deux pays, le télétravail est aujourd’hui bien ancré partout dans le monde. Nous pensons que les résultats présentés ci-dessous sont valables également pour d’autres pays.

Cet échantillon donne un aperçu de la manière dont certains télétravailleurs utilisent (et dans certains cas abusent) des équipements techniques de leurs entreprises, des conséquences qui en découlent et des précautions qui peuvent être prises pour la protection de toutes les personnes impliquées.

Certains travailleurs à distance consacrent 67 % de leur temps de travail hebdomadaire à des activités non professionnelles

Tout le monde est passé par là ! Quelque chose affecte votre vie personnelle, vous n’avez pas suffisamment dormi ou vous n’arrivez tout simplement pas à vous concentrer, alors vous cherchez tout simplement à passer du temps, le plus souvent en le gaspillant. Il est dans la nature humaine de céder aux distractions.

Cependant, lorsque les travailleurs à distance restent peu productifs pendant de longues périodes, les entreprises, où qu’elles se trouvent, peuvent en subir des effets de plus en plus préjudiciables.

Plus de deux tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’elles perdaient du temps d’une certaine manière en utilisant les appareils fournis par leurs entreprises. 13 heures en moyenne sur une semaine de 40 heures sont consacrées à des activités professionnelles, le reste du temps étant consacré à la navigation sur des sites web tiers, le tout en utilisant des appareils appartenant aux entreprises. Cela représente plus de 1400 heures de travail perdues par an et par employé.

Alors, à quoi servent exactement les technologies utilisées par les travailleurs à distance dans leurs espaces de travail si ce n’est pas pour effectuer les tâches qui leur sont confiées ?

Deux tiers des travailleurs admettent consulter leurs e-mails personnels et y répondre, soit en moyenne quatre heures par semaine, tandis que 64 % des personnes interrogées déclarent consacrer le même temps à la consultation de l’actualité ou à des recherches diverses.

Bien que cela semble anodin, 59 % des personnes interrogées déclarent profiter de leur semaine de travail pour faire des achats en ligne (en moyenne trois heures par semaine) et 54 % admettent utiliser ce temps pour naviguer sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié ont également déclaré avoir utilisé leur temps de travail pour faire des réservations de restaurant ou de vacances. Plus surprenant encore, 44 % des travailleurs ont regardé des séries TV et des films en streaming sur des appareils appartenant aux entreprises au lieu de travailler, soit en moyenne deux heures par semaine.

L’une des raisons pour lesquelles certaines personnes perdent autant de temps lorsqu’elles travaillent à distance est peut-être qu’elles ne sont pas satisfaites de leurs conditions professionnelles actuelles. 49 % des travailleurs ont avoué avoir cherché un nouvel emploi, consacrant en moyenne trois heures par semaine à cette recherche.

42 % des salariés américains admettent regarder du porno sur des ordinateurs appartenant aux entreprises pendant les heures de travail, alors qu’ils travaillent à distance.

Malheureusement, certains travailleurs à distance ont admis avoir eu un comportement qui non seulement enfreint les règlements de leurs entreprises, mais qui présente également des risques majeurs pour les employés eux-mêmes et leurs employeurs.

Quatre personnes interrogées sur dix ont déclaré qu’elles jouaient sur les appareils de leurs entreprises au lieu de travailler (en moyenne trois heures par semaine), tandis que 37 % ont déclaré qu’elles passaient autant de temps à acheter des cryptomonnaies et 33 % à faire des recherches sur le dark web.

42 % des personnes interrogées aux États-Unis ont admis avoir regardé du porno sur leurs ordinateurs professionnels, ce qui représente en moyenne 196 heures de travail effectif par an pour chaque travailleur. Ce chiffre est beaucoup plus faible au Royaume-Uni : 24 % des personnes interrogées ont déclaré avoir regardé des vidéos pour adultes sur les appareils de leurs entreprises, soit 97 heures de travail par an pour chaque travailleur.

Cette situation est inquiétante ! Il ne s’agit pas seulement d’une mauvaise exploitation du temps de travail, mais l’accès à des sites pornographiques peut également augmenter le risque d’exposition à des cyberattaques ou à des infections par des programmes malveillants, car ces sites sont souvent des vecteurs pour toutes sortes de malwares.

Les hommes consacrent moins de temps que les femmes au travail à domicile

En ce qui concerne le porno pendant les heures de travail à distance, nous avons découvert que les hommes étaient plus coupables que les femmes. Les hommes interrogés aux États-Unis consacrent en moyenne cinq heures par semaine pour regarder des vidéos pornographiques sur leurs ordinateurs professionnels, contre deux heures pour les femmes.

Au Royaume-Uni, les hommes consacrent en moyenne une heure de plus par semaine au visionnage de contenus pornographiques pendant les heures de travail, par rapport à leurs homologues féminines. Mais le thème de l’utilisation par les hommes des appareils appartenant à leurs entreprises pour des activités non professionnelles se manifeste dans toute l’étude.

Les travailleurs à distance admettent utiliser seulement un tiers d’une journée de travail pour des activités professionnelles, ce qui est déjà assez surprenant ! Mais ce sont les hommes qui perdent le plus de temps. Les résultats montrent que les femmes perdent un peu moins de temps que les hommes lorsqu’elles travaillent à distance sur des appareils professionnels appartenant aux entreprises. Les femmes interrogées ont déclaré qu’elles consacraient en moyenne 15 heures par semaine à des tâches professionnelles, contre 12 heures par semaine pour les hommes.

L’étude a également révélé que les personnes âgées de 35 à 44 ans étaient les plus susceptibles de se livrer à des activités personnelles pendant les heures de travail, tout comme les cadres supérieurs.

Avec autant d’heures de travail perdues, les employeurs se rendent-ils compte que les travailleurs ne sont pas entièrement dévoués à leurs responsabilités professionnelles ? Selon les personnes interrogées, oui.

Les conséquences d’une éventuelle sanction

Avec l’essor du travail à distance, divers outils de surveillance ont vu le jour pour veiller au bon fonctionnement des entreprises et au respect des règlements intérieurs par le personnel lorsqu’ils télétravaillent. On peut par exemple citer des logiciels de surveillance installés sur les appareils appartenant aux entreprises, qui enregistrent tous les e-mails, appels, messages et vidéos, ainsi que des filtres de sécurité web qui empêchent les utilisateurs de visiter des sites internet préalablement bloqués.

Lorsque nous avons demandé aux travailleurs s’ils avaient déjà été contactés par leurs employeurs pour avoir utilisé les technologies de l’entreprise à des fins non professionnelles, beaucoup ont répondu par oui. Bien qu’ils n’aient pas précisé comment leurs employeurs avaient découvert ce manquement à leurs obligations, ils ont révélé que les cinq activités suivantes étaient celles qui leur avaient valu des avertissements :

Naviguer sur le dark web (81 %)

Acheter des cryptomonnaies (79 %)

Le porno (78 %)

Les jeux d’argent (77 %)

Le gaming (75 %)

La plupart des entreprises ont des politiques strictes interdisant l’utilisation de leurs ressources professionnelles pour des activités personnelles, y compris l’accès à des contenus controversés, illégaux ou à caractère sexuel. Par conséquent, la violation de ces politiques peut avoir de graves conséquences sur les travailleurs, notamment la perte de leurs emplois, l’atteinte à leur réputation, voire même des poursuites judiciaires.

Parmi les personnes interrogées, 21 % ont déclaré que la principale conséquence de l’utilisation des appareils de leurs entreprises à des fins non professionnelles était l’obligation de suivre des cours de formation sur la manière d’utiliser correctement les appareils professionnels. Par ailleurs, 20 % des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu un avertissement verbal et 17 % ont été licenciées à la suite de l’utilisation de ces appareils à des fins non professionnelles.

Améliorer la productivité et le bien-être des travailleurs

S’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles certains télétravailleurs choisissent de consacrer leurs heures de travail à d’autres tâches non professionnelles sur des appareils appartenant à leurs entreprises, la pression exercée sur eux pour qu’ils acceptent de travailler en dehors des heures habituelles pourrait être un facteur contribuant de manière significative à cette tendance.

Lorsque nous avons demandé aux cadres supérieurs s’ils attendaient de leurs employés qu’ils effectuent des tâches en dehors des heures de travail habituelles, 78 % ont répondu par oui, contre 11 % des cadres qui ont déclaré ne pas avoir de telles prétentions.

Ce constat est partagé par 45 % des personnes interrogées qui ont déclaré devoir effectuer des tâches professionnelles en dehors des heures de travail, les hommes étant plus nombreux (68 %) que les femmes (41 %) à le faire.

Lorsque les heures de travail ne sont pas strictement respectées, l’absence de limites peut se traduire par l’utilisation des appareils de travail pour des activités personnelles. Des directives claires concernant les appareils professionnels et les heures de travail constitueraient une solution simple tant pour les entreprises que pour les salariés. Elles encourageraient les télétravailleurs à maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée tout en garantissant l’utilisation des appareils appartenant aux entreprises principalement à des fins professionnelles.