À medida que o mundo continua a mudar para uma cultura de trabalho mais flexível, muitos de nós estamos trabalhando em casa mais do que nunca. Embora essa mudança traga muitos benefícios, como evitar deslocamentos em horário de pico e ter um ambiente de trabalho mais relaxado, ela também confunde os limites entre o tempo de trabalho e o pessoal.

Para entender melhor como os funcionários gastam seu tempo enquanto trabalham remotamente em dispositivos fornecidos pela empresa, a ExpressVPN entrevistou 2.000 funcionários dos EUA e do Reino Unido que trabalham de forma híbrida ou totalmente em casa. Embora a pesquisa tenha sido realizada apenas nesses dois países, o trabalho remoto é algo tão estabelecido internacionalmente agora que acreditamos que as descobertas compartilhadas abaixo também serão interessantes para outras regiões.

Juntos, esse grupo fornece uma visão de como alguns trabalhadores remotos estão usando (e, em alguns casos, abusando) dos dispositivos técnicos de seus empregadores, as consequências disso para ambas as partes e quais precauções podem ser tomadas para proteger todos os envolvidos.

Alguns funcionários remotos desperdiçam 67% de sua semana de trabalho fazendo tarefas não relacionadas ao trabalho

Todos nós já passamos por isso. Algo está afetando sua vida pessoal, você não dormiu o suficiente ou simplesmente não consegue se concentrar, então encontra maneiras de passar o tempo, geralmente desperdiçando-o. É da natureza humana se distrair.

No entanto, quando os trabalhadores remotos continuam improdutivos por longos períodos, isso pode ser cada vez mais prejudicial para empresas de qualquer lugar do mundo.

Das pessoas que entrevistamos, mais de dois terços disseram que perderam tempo de alguma forma usando os dispositivos fornecidos pela empresa. Os entrevistados gastaram apenas uma média de 13 horas de suas 40 horas semanais de trabalho em tarefas profissionais, usando grande parte do resto do tempo visitando sites não relacionados ao trabalho, tudo isso enquanto usam dispositivos da empresa. Surpreendentemente, isso soma mais de 1.400 horas de trabalho desperdiçadas por ano por funcionário.

Então, para que exatamente os trabalhadores remotos estão usando sua tecnologia no local de trabalho se não for para realizar as tarefas que lhe foram atribuídas?

Dois terços dos colaboradores admitiram verificar e responder a e-mails pessoais, em média quatro horas por semana, enquanto 64% dos entrevistados disseram usar a mesma quantidade de tempo para ler as notícias ou realizar pesquisas gerais.

Embora isso possa parecer inofensivo, 59% dos entrevistados disseram que também usam sua semana de trabalho para fazer compras online, em média três horas por semana, com 54% admitindo usar o tempo para navegar nas mídias sociais. Mais da metade também disse que usa seu tempo do trabalho em casa para fazer reservas em restaurantes ou relacionadas às férias. Ainda mais surpreendente, 44% dos trabalhadores também disseram que passam o tempo assistindo a séries de TV e filmes em dispositivos fornecidos pela empresa em vez de trabalhar, e em média duas horas por semana.

Talvez um dos motivos pelos quais alguns funcionários passam tanto tempo sendo improdutivos ao trabalhar remotamente seja a insatisfação com suas funções atuais, 49% dos trabalhadores confessaram procurar novos empregos, gastando em média três horas por semana fazendo isso.

42% dos funcionários americanos admitem assistir a pornografia em seus computadores da empresa durante o horário de trabalho enquanto trabalham remotamente

De forma alarmante, alguns trabalhadores remotos admitiram um comportamento que não apenas pode violar as políticas da empresa, mas também representa riscos significativos para o funcionário e a organização.

Quatro em cada dez entrevistados disseram que jogaram em dispositivos da empresa em vez de trabalhar, em média, três horas por semana, enquanto 37% disseram que gastaram uma quantidade semelhante de tempo comprando criptomoedas e 33% pesquisando na dark web.

Dos nossos entrevistados nos EUA, 42% admitiram assistir a pornografia em seu computador de trabalho, com uma média de 196 horas de trabalho contratadas por ano. Esse número é muito menor no Reino Unido, onde 24% dos entrevistados afirmaram que visualizam conteúdo adulto em dispositivos da empresa, com o número de horas por ano chegando a 97 para cada funcionário.

Isso é preocupante porque, além de ser um uso indevido do tempo da empresa, o acesso a sites pornográficos também pode aumentar o risco de infecções por malware e ataques cibernéticos, pois esses sites costumam ser usados ​​como vetores de software malicioso.

Os homens passam menos tempo trabalhando em casa do que as mulheres

Quando se trata de pornografia durante o horário de trabalho remoto, descobrimos que os homens eram mais culpados do que as mulheres. Os entrevistados que assistem a pornografia nos EUA gastam em média cinco horas por semana assistindo a conteúdo adulto em seus computadores de trabalho, em comparação com as duas horas das entrevistadas.

No Reino Unido, os homens que assistiam a pornografia no horário de trabalho tinham uma média de uma hora a mais por semana assistindo a pornografia em comparação com suas contrapartes femininas. Mas o tema de homens usando seus dispositivos fornecidos pela empresa para se envolver em atividades não relacionadas ao trabalho é, de fato, refletido em todo o estudo.

Já é chocante que os colaboradores admitam usar apenas um terço de seu dia de trabalho fazendo tarefas relacionadas ao seu emprego. Mas os homens são os piores criminosos do desperdício de tempo. As descobertas mostram que as mulheres perdem um pouco menos de tempo do que os homens quando trabalham remotamente em dispositivos fornecidos pela empresa. As entrevistadas disseram que gastam uma média de 15 horas por semana em tarefas profissionais, em comparação com as 12 horas semanais gastas pelos homens.

O estudo também descobriu que as pessoas na faixa etária de 35 a 44 anos eram as mais propensas a se envolver em atividades pessoais durante o horário de trabalho, assim como os executivos de alto escalão.

Com tantas horas de trabalho produtivas sendo desperdiçadas, os patrões desses colaboradores estão percebendo que eles não se dedicam totalmente às suas funções? De acordo com vários de nossos entrevistados, sim.

As consequências de ser pego

Com o aumento do trabalho remoto, várias ferramentas de monitoramento surgiram para garantir que os membros da equipe estejam realmente trabalhando quando não estão no escritório e que estejam de fato seguindo as políticas da sua organização. Isso pode incluir a instalação de software de monitoramento de funcionários em dispositivos corporativos que rastreia todos os e-mails, chamadas, mensagens e vídeos, bem como filtros de segurança da Web que impedem os usuários de visitar sites indesejados.

Quando perguntamos aos funcionários se eles já foram abordados pela empresa por usarem a tecnologia da empresa para atividades não relacionadas ao trabalho, muitos disseram que sim. Embora eles não tenham especificado exatamente como seus empregadores descobriram seu comportamento, eles revelaram que essas foram as cinco principais atividades que os pegaram:

Usar a dark web (81%)

Compra de criptomoedas (79%)

Assistir a pornografia (78%)

Jogos de azar (77%)

Jogos (75%)

A maioria das organizações tem políticas rígidas que proíbem o uso de recursos corporativos para atividades pessoais, incluindo acesso a conteúdo controverso, ilegal e sexual. Portanto, a violação dessas políticas pode resultar em sérias consequências para os funcionários, incluindo perda do emprego, danos à reputação e questões legais.

Dos entrevistados, 21% relataram que a principal consequência que enfrentaram ao usar os dispositivos fornecidos pela empresa para fins não relacionados ao trabalho foi ter que fazer cursos educacionais sobre como usar os dispositivos de trabalho corretamente. Além disso, 20% relataram ter recebido uma advertência verbal e 17% relataram ter seu emprego rescindido como consequência do uso de dispositivos para assuntos não relacionados ao trabalho.

Melhorar a produtividade e o bem-estar dos funcionários

Embora existam muitas razões pelas quais alguns trabalhadores remotos podem optar por passar suas horas de trabalho fazendo outras tarefas em dispositivos da empresa, a pressão sobre os trabalhadores remotos para trabalhar fora do horário normal pode ser um fator que contribui significativamente para essa tendência.

Quando perguntamos aos gerentes seniores se eles esperam que seus funcionários realizem tarefas de trabalho fora do horário de trabalho, 78% disseram que sim, em comparação com 11% dos gerentes que disseram não ter essas expectativas.

Isso foi repetido por 45% dos entrevistados que disseram que deveriam realizar tarefas profissionais fora do horário de trabalho, com mais homens (68%) do que mulheres (41%) fazendo isso.

Quando os horários de trabalho não são observados rigorosamente, a falta de limites pode se traduzir no uso de dispositivos de trabalho para atividades pessoais. Diretrizes claras sobre dispositivos de trabalho e horas de trabalho seriam uma solução direta para empregadores e trabalhadores, incentivando os funcionários a manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, além de garantir que os dispositivos de trabalho sejam usados ​​principalmente para esse fim.