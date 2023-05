The Flash, de nieuwe film over een van de meest geliefde superhelden van DC Universe, zal op 16 juni in de bioscoop te zien zijn, voordat hij in de herfst van 2023 zijn weg vindt naar Max (een nieuwe, gefuseerde dienst tussen HBO Max en Discovery+). De film heeft een speelduur van 2 uur en 30 minuten en fans kunnen niet wachten om de nieuwe avonturen van de superheld te zien. En dat zal beter gaan in landen met het snelste internet ter wereld.

Voor wie de film — of welke superheldenblockbuster dan ook — wil streamen of downloaden met behulp van een VPN, zal de internetsnelheid namelijk de kijkervaring mee bepalen. En een groot deel van die snelheid hangt af van waar ter wereld men zich bevindt.

Ter gelegenheid van de release van The Flash, onderzocht ExpressVPN de rechtsgebieden met het snelste en traagste internet. We berekenden hoe lang het in die landen zou duren om de film in 4K Ultra HD te downloaden om offline te bekijken op streamingdiensten, wanneer hij op het kleine scherm verschijnt. Onze bevindingen zouden je kunnen verrassen …

10 landen met het snelste internet

Het internet is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Met meer dan 5,16 miljard gebruikers wereldwijd is het duidelijk dat mensen ervan afhankelijk zijn om dagelijkse taken uit te voeren.

In de snelle wereld van vandaag zijn hogere internetsnelheden begeerd, zodat gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, online activiteiten kunnen uitvoeren en hun favoriete programma’s kunnen bekijken (of downloaden voor later) op streamingdiensten zoals Netflix en Max. Niet iedereen heeft echter evenveel toegang tot snel internet.

Bekijk onze onderstaande infographic om dit in perspectief te plaatsen:

Welvarende regio’s hebben het snelste internet

Het zal niemand verbazen dat plaatsen met een sterkere economie en een meer ontwikkelde infrastructuur over het algemeen sneller internet hebben. Monaco staat bijvoorbeeld bovenaan de lijst en heeft het snelste internet met de hoogste gemiddelde downloadsnelheid en het hoogste bbp per hoofd van de bevolking. In 2022 werd de stadstaat door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geschat op een waarde van maar liefst 204.190 USD per inwoner.

We gaan uit van een schatting dat de film The Flash — die 2 uur en 30 minuten duurt — in 4K Ultra HD een bestandsgrootte van ongeveer 17,5 GB heeft. Dan blijkt uit onze analyse dat je de film in Monaco in iets meer dan 7 minuten volledig kunt downloaden om hem offline te bekijken, dankzij de gemiddelde downloadsnelheid van 319,59 Mbps in de regio.

Rangschikking Rechtsgebied Snelheid (Mbps) Hoe lang het duurt om een film als The Flash te downloaden en offline te bekijken 1. Monaco 319,59 Mbps 7 minuten 18 seconden 2. Singapore 300,83 Mbps 7 minuten 45 seconden 3. Chili 298,5 Mbps 7 minuten 49 seconden 4. Hongkong 292,21 Mbps 7 minuten 59 seconden 5. Het vasteland van China 280,01 Mbps 8 minuten 20 seconden 6. Zw itserland 279,8 Mbps 8 minuten 20 seconden 7. Frankrijk 271,33 Mbps 8 minuten 36 seconden 8. Denemarken 270,27 Mbps 8 minuten 38 seconden 9. Roemenië 260,97 Mbps 8 minuten 56 seconden 10. Thailand 260,54 Mbps 8 minuten 57 seconden

Ook Singapore, Zwitserland en Denemarken behoren tot de landen in onze lijst van regio’s met het snelste internet ter wereld. Zoals verwacht stonden ze ook in de top 10 van bestemmingen met het hoogste bbp per capita in 2022.

Kijkers in elk land van deze lijst konden genieten van een naadloze kijkervaring van blockbusters zoals The Flash in 2023, dankzij hun indrukwekkende downloadsnelheden. Het zou hen ongeveer 7,5 tot 8,5 minuten kosten om een film van vergelijkbare grootte te downloaden en offline te bekijken in 4K Ultra HD-kwaliteit.

Maar hoewel het bbp ongetwijfeld van cruciaal belang is voor de verbetering van de infrastructuur en de internetsnelheden van een land, spelen ook andere factoren een rol. Chili, bijvoorbeeld, staat op de derde plaats op onze lijst van landen met het snelste internet, ondanks een bbp per inwoner van 15.158 USD. De Chileense regering heeft verschillende initiatieven genomen om internettoegang te bevorderen en de connectiviteit te verhogen met glasvezelkabels, wat consequent leidt tot hoge internetsnelheden in het hele land.

Welke landen hebben het traagste internet?

Terwijl we het snelste en traagste internet ter wereld onderzoeken, worden we eraan herinnerd dat toegang tot betrouwbaar internet voor velen nog steeds een luxe is. Terwijl de snelste landen vaak een bloeiende economie en infrastructuur hebben, worden armere landen en landen die verwikkeld zijn in conflicten vaak geconfronteerd met problemen bij het investeren in de nieuwste technologieën.

Rangschikking Rechtsgebied Snelheid (Mbps) Hoe lang het duurt om een film als The Flash te downloaden en offline te bekijken 1. Cuba 7,21 Mbps 5 uur 23 minuten 37 seconden 2 Turkmenistan 8,84 Mbps 4 uur 23 minuten 57 seconden 3. Afghanistan 9,28 Mbps 4 uur 11 minuten 26 seconden 4. Burundi 9,62 Mbps 4 uur 2 minuten 33 seconden 5. Gambia 10,63 Mbps 3 uur 39 minuten 30 seconden 6. Syrië 11,06 Mbps 3 uur 30 minuten 58 seconden 7. Soedan 11,34 Mbps 3 uur 25 minuten 45 seconden 8. Jemen 11,44 Mbps 3 uur 23 minuten 57 seconden 9. Mozambique 11,51 Mbps 3 uur 22 minuten 43 seconden 10. Tunesië 11,88 Mbps 3 uur 16 minuten 24 seconden

Als we naar de toekomst kijken, is er een sprankje hoop voor zelfs de traagste landen op onze lijst, zoals Cuba. Kijkers op het eiland doen er bijna vijf en een half uur over om een film als The Flash volledig te downloaden vanwege de trage internetsnelheid. Er wordt echter vooruitgang geboekt aangezien Google onlangs heeft samengewerkt met de Cubaanse regering om de connectiviteit te verbeteren met glasvezelkabels. Als gevolg daarvan heeft Cuba nu een internetpenetratiegraad van 71,1%, wat een aanzienlijke verbetering betekent.

Bemoedigend genoeg zijn er ook tekenen van vooruitgang in veel Afrikaanse landen met betrekking tot internetsnelheden. In landen als Mozambique werden de afgelopen jaren diverse initiatieven gelanceerd om de connectiviteit te verbeteren, zoals de Starlink-satelliet van Elon Musk. Naarmate de toegang tot snel internet algemener wordt, is het potentieel voor innovatie en groei in deze regio’s echt veelbelovend.

De toekomst van internetsnelheid: wifi 7

Zoals we hebben gezien, is de tijd die het zou kosten om The Flash hypothetisch te downloaden een nuttige vergelijking om te helpen illustreren hoe verschillend internetsnelheden zijn, afhankelijk van de locatie. Het is ook een goede herinnering dat het internet een lange weg heeft afgelegd sinds zijn ontstaan.

Met de nieuwste wifi-standaard, wifi 7, kijken we naar tot vier keer sneller internet dan wifi 6E (de naam voor apparaten die op de 6 GHz-band werken). Wie toegang heeft tot wifi 7 kan zo gemakkelijk grote bestanden downloaden en uploaden, video’s van hoge kwaliteit streamen zonder buffering en meerdere apparaten tegelijk verbinden.

Het is echter belangrijk te bedenken dat deze vooruitgang onbedoeld de digitale kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen en regio’s kan vergroten. Terwijl sommige delen van de wereld zijn uitgerust om met deze veranderingen om te gaan, kunnen andere delen het moeilijk aanbieden door een gebrek aan middelen en infrastructuur.

Internationale partnerschappen kunnen deze kloof helpen overbruggen, zoals we hebben gezien met Starlink in Mozambique en de samenwerking van Google met de Cubaanse regering om de internetconnectiviteit te verbeteren. Met deze partnerschappen en voortdurende vooruitgang zullen we misschien binnenkort de dag meemaken waarop een enkele downloadtijd voor een film niet langer een nuttige vergelijking is voor de internetsnelheden in de wereld.

Trage internetverbinding? Probeer deze 8 tips

Of je nu in een regio bent met supersnel internet of een van de traagste, er zijn altijd manieren om je online ervaring te optimaliseren. Voor degenen onder ons die geen superkrachten hebben, volgen hier enkele praktische tips om je internetverbinding te optimaliseren, ongeacht waar ter wereld je je bevindt:

1. Start je router opnieuw op

Je router opnieuw opstarten kan tijdelijke problemen met je internetverbinding en -snelheid oplossen. Om dit veilig te doen, schakel je je router uit, haal je de stekker uit het stopcontact, wacht je ten minste 30 seconden, en sluit je en vervolgens zet je hem weer aan.

2. Verander je router van plek

Door je router op een centrale locatie te plaatsen en uit de buurt van muren en obstakels, kun je je wifi-bereik verbeteren. Overweeg ook het gebruik van een wifi- verlenger of mesh-systeem om je bereik uit te breiden.

3. Upgrade je router

Een upgrade naar een krachtigere router kan je signaal verbeteren en je het gedoe besparen om in de buurt van je router te blijven voor een goede verbinding.

4. Beperk het aantal aangesloten apparaten

Te veel aangesloten apparaten, streaming, gaming en videogesprekken kunnen je internetsnelheid vertragen. Koppel programma’s die veel bronnen gebruiken, zoals software-updaters, webcams of slimme luidsprekers, los om de snelheid te verbeteren.

5. Gebruik een ethernetkabel

Als je je apparaat met een ethernetkabel verbindt in plaats van met wifi, krijg je waarschijnlijk een snellere en stabielere verbinding.

6. Controleer op afknijpen

Het gebruik van een VPN kan je online activiteiten maskeren, waardoor het voor jouw internetprovider moeilijker wordt om specifieke soorten verkeer te identificeren en af te knijpen — met name streaming en media-downloads. Geen beperkingen betekent hogere snelheden.

7. Upgrade je abonnement

Kijk op de website van je provider voor de exacte bandbreedte en snelheid die in je maandabonnement zijn opgenomen. Overweeg een upgrade naar een abonnement met hogere snelheid als je resultaten nog steeds te traag zijn.

8. Voer antivirus-scans uit

Regelmatige antivirus-scans kunnen helpen bij het opsporen en verwijderen van malware of overlastgevende software die je bandbreedte zou kunnen verbruiken. Overweeg een fabrieksreset voor apparaten die zich vreemd gedragen en waarbij de problemen niet opgelost lijken te kunnen worden.

Bonus: de evolutie van de Flash

De Flash werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren veertig en de evolutie van football-ster tot forensisch-wetenschappelijke superheld heeft generaties stripfans geboeid. We zijn teruggegaan in de tijd om de transformatie van de Flash van toen tot nu in kaart te brengen.

Film ‘The Flash’ 2023: wat je kunt verwachten

In de geschiedenis van DC Comics heeft de Flash vele spannende transformaties ondergaan. Beginnend met de iconische helm van Jay Garrick, is het personage geëvolueerd via verschillende versies — zoals Barry Allen en Wally West — om aan te sluiten bij de veranderende tijden en voorkeuren van striplezers.

De langverwachte film The Flash, geregisseerd door Andrés Muschietti, blijft trouw aan de strips door Flashpoint te betrekken, een cruciale verhaallijn in het leven van de Scarlet Speedster. Fans van DC-superhelden zijn blij dat Michael Keaton zijn rol als Batman opnieuw opneemt in de film, terwijl Sasha Calle haar debuut maakt als Supergirl.

‘The Flash’ zal op 16 juni 2023 wereldwijd in de bioscoop te zien zijn, en zal in de herfst van 2023 beschikbaar zijn voor streaming op Max.