Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, il film che ha chiuso la trilogia originale di Star Wars, celebra il suo 40° anniversario questo maggio. Tuttavia, gli ultimi quattro decenni hanno dimostrato che il finale era in realtà solo l’inizio del franchise. L’universo di Star Wars si è espanso con prequel, sequel e tutto ciò che ci può stare in mezzo, e potrebbe essere diventato difficile tenere traccia di chi ha fatto cosa e quando – per fortuna, vi aiutiamo noi con questa esaustiva cronologia di Star Wars.

Ma l’influenza de Il ritorno dello Jedi va ben oltre questa galassia lontana, lontana. Forse è il meno amato degli originali, ma i teneri Ewok o i guerrieri della giungla sul pianeta Endor, apparentemente ispirati ai guerriglieri del Vietnam, hanno contribuito a vendere milioni di giocattoli di Star Wars e hanno dato il via all’era dei blockbuster degli anni Ottanta. L’iconico film è ricco di momenti memorabili, dalla principessa Leila in bikini dorato al verme spaziale Jabba the Hutt e alle famose parole dell’ammiraglio Ackbar: “È una trappola!”.

E così Il ritorno dello Jedi ha lasciato il segno su molti film a venire. Abbiamo elencato alcuni riferimenti – forse sorprendenti – per celebrare i 40 anni del capolavoro di George Lucas e del regista Richard Marquand. Quindi, dopo aver visto Il ritorno dello Jedi al cinema, potete godervi anche i seguenti Easter eggs.

1. Toy Story 2 e 3 (1999, 2010)

Non solo Toy Story 2 è uscito nello stesso anno del primo episodio del prequel di Guerre stellari, La minaccia fantasma, ma il film della Pixar contiene molti riferimenti alla trilogia originale di Guerre stellari, a partire dal cattivo principale Zurg, basato su Darth Vader (interpretazione fisica David Prowse, voce James Earl Jones, scena finale Sebastian Shaw). Poi ci sono le scene di combattimento, gli ologrammi e i suoni che ricordano le spade laser e i caccia TIE. Quest’ultimo si sente quando Buzz Lightyear fa esplodere un robot che spunta proprio come un droide dalla porta del palazzo di Jabba ne Il ritorno dello Jedi. E i riferimenti non si sono fermati qui. Quando Toy Story è tornato nelle sale con un terzo film nel 2010, il Ritorno dello Jedi è stato nuovamente richiamato con Big Baby che getta l’orso Lotso nel cassonetto proprio come Darth Vader getta Palpatine (Ian McDiarmid) in un condotto energetico.

2. Scream 3 (2000)

Sebbene fosse previsto di resuscitare il personaggio di Randy Meeks (Jamie Kennedy) in Scream 3, alla fine è apparso solo come cameo in un video lasciato ai restanti personaggi del film. In quel video spiega come sopravvivere a una trilogia di film horror facendo riferimento a Il ritorno dello Jedi e ad altri film in trilogia conclusiva che hanno rivelato “qualcosa che pensavamo fosse vero e che invece non lo era”.

3. Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (2003)

Il Signore degli Anelli è una trilogia e un franchise di successo, che comprende anche una costosa serie prequel su Amazon Prime Video, Gli Anelli del Potere. Sebbene non sia un segreto che Peter Jackson si sia ispirato al lavoro di George Lucas, potrebbe sorprendere che abbia inserito un riferimento al Ritorno dello Jedi nel culmine della sua epopea basata sul classico di J.R.R. Tolkien, Il ritorno del re. La scena in questione è quella della morte di Théoden (Bernard Hill) e del suo dialogo con Eowyn (Miranda Otto), che in realtà non compare nel romanzo ma si riferisce all’ultima interazione tra Darth Vader e Luke Skywalker (Mark Hamill). Mentre Théoden sta morendo, Eowyn dice: “No, io ti salverò”. Al che Théoden risponde: “L’hai già fatto”. In analogia con la reazione di Luke alla richiesta del padre di lasciarlo: “No, […] devo salvarti” e la risposta di Fener: “L’hai già fatto, Luke”.

4. Gli Incredibili (2004)

Un altro film Pixar con un amore per Star Wars. Nel film di supereroi Gli Incredibili c’è una scena in cui i bambini Dash e Violet sono nel bosco inseguiti dagli scagnozzi di Syndrome su dischi volanti. La scena ricorda l’inseguimento in speeder bike ne Il ritorno dello Jedi in cui Luke e sua sorella Leia Organa (Carrie Fisher) inseguono i trooper nei boschi di Endor.

5. Team America: World Police (2004)

Questa commedia d’azione in cui marionette proteggono il mondo dai terroristi e da Kim Jong Il, fonde le influenze di Una nuova speranza e Il ritorno dello Jedi. Dal primo episodio della trilogia originale, possiamo riconoscere una scena della Cantina band di Star Wars. La band del Team America utilizza strumenti simili a quelli degli alieni e suona la musica della band al contrario. La scena ha un riferimento anche al Ritorno dello Jedi con alcuni pupazzi nell’angolo che guardano una ballerina, come Jabba guarda Oola.

6. WALL-E (2008)

Il terzo classico Pixar della nostra lista, dedicato al robottino WALL-E, ha una rivisitazione della scena principale de Il ritorno dello Jedi. Nella scena originale, Vader non sopporta di vedere l’Imperatore che fulmina suo figlio. Tradisce Palpatine gettandolo nel reattore, ma viene fulminato mortalmente mentre salva Luke. Infine, Luke rimuove la maschera del padre e Anakin Skywalker muore tra le braccia del figlio. Nella versione Pixar, GO-4 guarda mentre Auto fulmina WALL-E nel tentativo di riprendersi la centrale. Tuttavia, in questo caso GO-4 non riesce a intervenire e sarà WALL-E a cadere nel pozzo.

7. Family Guy: È una trappola! (2011)

Più che un sottile riferimento, la famosa famiglia animata della TV ha trasformato la citazione dell’Ammiraglio Ackbar in un racconto completo del Ritorno dello Jedi (S9E18) della durata di 56 minuti. I Griffin assumono i loro ruoli intergalattici per un episodio di Star Wars pieno di forza Family Guy.

8. X-Men: Apocalypse (2016)

Proprio come in Scream 3, questa è più una citazione che un’ispirazione. Il film sui supereroi mutanti della Marvel mostra come quattro mutanti adolescenti escano dal cinema dopo aver visto Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi nell’anno della sua uscita, il 1983. Jean Grey (Sophie Turner) dice che “sono tutti d’accordo che il terzo è sempre il peggiore”. Questo richiama il sentimento del pubblico dell’epoca, ma è anche un atto di autoironia che si riferisce sia al fatto che il film sui mutanti è l’ultimo di una nuova trilogia di X-Men, sia alle critiche rivolte a X-Men: Conflitto finale, che era il terzo film originale del franchise.

https://www.youtube.com/watch?v=w7rfP7dYEak

9. The Adam Project (2022)

Un altro regista con un amore non tanto segreto per Star Wars è Shawn Levy. Alcuni dei numerosi riferimenti si trovano nel suo dramma fantascientifico The Adam Project, in cui il pilota di caccia che viaggia nel tempo Adam Reed (Ryan Reynolds) fa squadra con il se stesso più giovane. Le scene di combattimento finali del film ricordano Il ritorno dello Jedi, poiché si svolgono nei boschi e in una base militare inghiottita dai fulmini. Ci sono soldati simili a dark trooper, un bastone caricato elettricamente che il giovane Adam sottolinea essere “una spada laser, amico” e un inseguimento con l’hoverboard che unisce l’altro classico degli anni ’80, Ritorno al Futuro Parte II, con la già citata scena dell’inseguimento sullo speeder de Il ritorno dello Jedi su Endor.