ATTENZIONE: il seguente articolo contiene spoiler sulla stagione 4 dal terzo episodio.

La quarta stagione di Succession, la serie HBO, entra nel vivo. Quando il creatore della serie Jesse Armstrong ha dichiarato che questa sarebbe stata l’ultima, è diventato chiaro che presto scopriremo chi succederà a Logan in Succession. Dopo l’ormai famoso episodio 3, Le nozze di Connor, è chiaro a tutti che qualcuno dovrà prendere il posto come CEO della Waystar Royco.

Fin dal primo episodio di Succession, la morte del magnate dei media Logan Roy (Brian Cox) sembrava inevitabile. Invece, abbiamo avuto modo di affezionarci ai continui alti e bassi della salute di Logan, da cui sembrava sempre riprendersi. Finché l’amministratore delegato della Waystar Royco non è morto sul suo jet privato, non mentre si recava al matrimonio del figlio maggiore, ma piuttosto mentre era alla ricerca di un altro affare. La sua morte fuori campo – non c’è stata nessuna premessa, nessun cedimento dell’indistruttibile Logan Roy, proprio come nella vita reale, la morte bussa all’improvviso – ha dato vita a un’ora di show intenso e incredibile. E così “Le nozze di Connor” è ora in cima alla classifica IMDb dei migliori episodi televisivi della storia con un punteggio perfetto, superando serie come Game of Thrones e Breaking Bad.

Anche se può sembrare affrettato, gli affari sono affari, il che ci porta alla domanda da un milione di dollari: cosa succederà alla Waystar Royco? Dopo tutti quei patti venuti meno e inganni, gli scandali e le zuffe, chi tra i figli di Logan, le sue (ex) amanti, dirigenti e affaristi sarà in grado di prenderne il posto? Abbiamo stilato una classifica dei contendenti basandoci sulle loro personalità, sulle loro capacità e eredità. Il vincitore prende tutto? O assisteremo a una rovinosa caduta?

Connor Roy

Personalità

Connor Roy (Alan Ruck) è il figlio maggiore di Logan, e fratellastro di Kendall, Roman e Shiv. Non è molto coinvolto negli affari almeno non quanto vorrebbe. Connor vive in un ranch fuori dalla frenesia di Manhattan e, a causa della poca considerazione da parte della famiglia, ha indirizzato le sue energie nel diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Cosa si prevede per lui

Probabilmente la relazione meno tossica e più onesta dello show e, con la morte del padre, forse qualche voto di compassione che gli permetterà di candidarsi alla presidenza. E ora che il vecchio che non c’è più, questo potrebbe permettergli di rivendicare finalmente un posto nella famiglia?

Perché non sarà lui

Già, non crediamo proprio. Personalità troppo periferica (gli altri ci hanno messo circa 15 minuti per ricordarsi che avrebbero dovuto informarlo della scomparsa del padre), il fratellastro resterà probabilmente in disparte, sperando di incassare abbastanza per la sua campagna elettorale e per la quasi amorevole moglie Willa.

Stewy Hosseini

Personalità

Stewy Hosseini (Arian Moayed) è il carismatico e intelligente amico di Kendall dall’alta finanza, che mette sempre se stesso al primo posto (ricordate quando ha ingannato Kendall per fargli avere un posto nel consiglio di amministrazione?) e non si risparmia occasionali pugnalate alle spalle per ottenere ciò che vuole.

Perché ne uscirà vincitore

Stewy e la squadra padre-figlia Sandy (Larry Pine) e Sandi Furness (Hope Davis) occupano tre posti nel consiglio di amministrazione, il che può aiutarli a influenzare il voto per il prossimo amministratore delegato o qualsiasi altra decisione aziendale importante. E dato che Sandy vuole distruggere l’eredità di Logan, Stewy sarebbe sicuramente un’alternativa migliore ai fratelli Roy.

Perché ne uscirà perdente

I loro sforzi congiunti per ottenere più soldi dal proprietario di GoJo Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård) potrebbero anche far saltare del tutto l’accordo.

Kendall Roy

Personalità

Anche se probabilmente non se ne rende conto, Kendall Roy (Jeremy Strong) è privilegiato ed egoista, anche se con un briciolo di umanità. Lotta contro la sua dipendenza, ha un complesso di inferiorità e si è guadagnato la posizione di amministratore delegato nonostante gli sia stato fatto credere che non sarà mai abbastanza bravo per prendere il posto di suo padre.”

I suoi punti di forza

Ha un istinto omicida ed è stato vicino a prendere il comando, superando il padre in numerose occasioni. Anche il giorno della morte di Logan, è riuscito a bilanciare il dolore con una mentalità imprenditoriale

Il tallone d’Achille

Beh, ha ucciso un uomo.

Shiv Roy

Personalità

Siobhan Roy (Sarah Snook) è una leader nata, ma ha più esperienza in politica che nel business. Essendo l’unica figlia, si sente ignorata quando si tratta di affari. Avendo lottato per il riconoscimento del padre, ha rinunciato alla carriera politica e ha mostrato tratti manipolatori e tossici nel tentativo di scalare la vetta.

Come può avere successo

La sua esperienza di spin doctor le è tornata utile quando è salita sul palco durante la conferenza stampa per la scomparsa di Logan e ha letto la dichiarazione della famiglia. Questo l’ha resa immediatamente il volto pubblico della Waystar Royco.

Cosa le manca

Tatto negli affari. In passato, questo l’ha fatta finire più volte nelle grinfie di Logan e, più di recente, sembrava che stesse portando i fratelli alla rovina con decisioni finanziarie affrettate e impulsive riguardo agli affari Pierce e GoJo. E poi c’è il marito separato Tom Wambsgans (Matthew Macfayden): potrebbe essere una spalla su cui piangere e un trampolino di lancio, ma potrebbe anche finire per trascinarla a fondo (con lui, a seconda degli scheletri nell’armadio).

Marcia Roy

Personalità

Marcia Roy (Hiam Abbass) è un personaggio secondario con una decisa energia da protagonista. Si è sposata con la famiglia ed è (o era) devota a Logan Roy, cosa che non sempre va a genio ai suoi figli. Opera per lo più in secondo piano e tende a starsene per conto suo, ma lo fa con un piglio strategico e spietato che non va sottovalutato.

Come può tornare alla ribalta

Marcia tornerà sicuramente dall’Europa per reclamare la sua ampia eredità, dopo tutto non ha mai firmato le carte del divorzio. Suo figlio Amir è a capo di una divisione europea della Waystar, ma le informazioni incriminanti che entrambi detengono su Kendall – ricordiamo che sono tra i pochissimi a sapere dell’uccisione del cameriere – potrebbero forse aiutare madre e figlio a fare un passo avanti nell’azienda di famiglia.

O sparire per sempre

Forse vuole solo prendere i suoi soldi e tornare a fare shopping in Italia. Tanto non piaceva a nessuno dei ragazzi.

Tom Wambsgans

Personalità

Benché intimidito da Logan Roy, Tom è riuscito a far fruttare le sue continue umiliazioni per ottenere un posto nella cerchia ristretta del magnate dei media (era infatti sull’aereo quando Logan è morto). Simili dinamiche di potere si instaurano nel suo matrimonio con Shiv, dove si piega pur di mantenere viva la relazione. Con le persone che considera di status inferiore al suo, è altrettanto violento quanto lo sono i Roy nei suoi confronti. È un uomo calcolatore dai molti volti.

Cos’ha da offrire

Tom si è fatto strada in modo subdolo tra i ranghi della Waystar Royco, diventando il braccio destro di Logan e facendo la spia sui fratelli, sacrificando nel frattempo il suo matrimonio con Shiv, la figlia di Logan. Fin dall’inizio ha messo gli occhi sulla posizione di amministratore delegato e nulla sembra ostacolarlo, a parte qualunque cosa sia contenuto nella cartella “”logistica””.

Cosa lo farà crollare

In lacrime, si rende conto di aver perso il suo protettore, l’uomo a cui ha lavorato tanto per avvicinarsi. E questo prima ancora che Logan arrivasse a dare a Tom una vera e propria promozione. Il suo potere non è mai stato consolidato e gli mancano il carisma e il sostegno per ottenere il ruolo di protagonista.

Gerri Kellman

Personalità

Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) è una delle dipendenti più importanti della Waystar Royco. È molto intelligente, esperta di affari, fredda come il ghiaccio e sa come uscire vincitrice da una lotta di potere.

Cosa può renderla vincente

Ufficialmente, è ancora l’avvocato generale della Waystar Royco e ha guidato con successo l’azienda verso il successo anche nelle situazioni più cupe. Può anche sfruttare le foto inappropriate che Roman le ha inviato per assicurarsi la sua posizione facendogli causa.”

Cosa può renderla perdente

È stata percepita come una minaccia, una traditrice, ma anche la cattiva condotta sessuale di Roman hanno dato un colpo alla sua reputazione. Qualunque sia la ragione, Logan Roy voleva che la Kellman fosse tolta di mezzo. D’altra parte, solo poche persone sanno che voleva licenziarla, quindi forse è ancora in corsa.

Cousin Greg

Personalità

Gregory Hirsch (Nicholas Braun) è il nipote nervoso e goffo del fratello di Logan, Ewan Roy. All’apparenza sembra un po’ tra le nuvole ed è estremamente impacciato, non riesce a farsi valere quando è vittima di bullismo da parte della sua stessa famiglia. Ma questa situazione fa passare inosservate le sue capacità di inganno e scaltrezza.

Cos’ha in serbo

Come assistente e protetto di Tom, Greg ha acquisito un certo livello di influenza nell’azienda per procura. Avendo già fatto copie di documenti scandalosi in passato, probabilmente farà lo stesso e si coprirà le spalle ora che Tom lo ha mandato di nuovo a coprire i suoi misfatti. Forse farà leva sul potere che queste informazioni hanno su molte persone coinvolte nell’azienda e strapperà il ruolo di CEO.

Perché non ce la farà

Il suo destino è molto legato a quello di Tom e, con la scomparsa di Logan, non è chiaro quale sia la posizione del suo mentore. Ma dopo il suo precedente oscillare senza impegno tra la squadra Tom e la squadra Kendall – tradendo quest’ultima – è improbabile che i fratelli lo accolgano di nuovo. Ma forse non ha bisogno di schierarsi con nessuno per farcela.

Roman Roy

Personalità

Roman “”Romulus”” Roy (Kieran Culkin) è il figlio minore di Logan. È profondamente insicuro, il che si traduce in un comportamento sgarbato e sminuente e in un amore per l’umiliazione, sia di se stesso che degli altri. Ha un grande istinto per gli affari e un senso dell’umorismo malvagio, ma la sua immaturità e la sua ansia lo frenano.

Perché ne uscirà vincitore

Ha imparato a mettere da parte i suoi privilegi e a usare tattiche astute per concludere alcuni affari per l’azienda. Ha un occhio di riguardo per gli affari e ha messo in guardia dall’alto prezzo di Pierce e dal rischio dell’affare GoJo, che ha contribuito a mediare. Sembrava molto vicino a Logan e piace a Matsson. Quindi, sia che la società rimanga in famiglia sia che vada alla GoJo, Roman è in pole position.

Perché no

Si tormenta ancora su quanto sia stato autentico il rapporto con suo padre e si sente in colpa per l’ultimo messaggio vocale inviato. Roman potrebbe essere troppo insicuro per rivendicare la corona. Ed essere il messaggero del licenziamento di Gerri ha sicuramente spezzato il loro legame già danneggiato. Potrebbe aver perso la sua roccia, che si dà il caso sia in grado di fargli causa visto che le foto esplicite che Roman le ha inviato.

Lukas Matsson

Personalità

Un miliardario svedese della tecnologia, imprevedibile e schietto, con una personalità online da troll. Lukas Matsson è il proprietario di GoJo, un servizio di streaming che avrebbe dovuto acquistare la Waystar Royco. Matsson gioca secondo le proprie regole, che possono essere piuttosto avventate e impulsive. Si annoia facilmente e ha dichiarato di essere più interessato al fallimento che al successo.

Perché arriverà in alto

L’affare GoJo è ancora sul tavolo e Matsson è chiaramente il favorito per guidare la società che acquisirà. Con le azioni di Waystar Royco che stanno crollando e dopo aver pagato molto di più per Pierce, i ragazzi dovrebbero probabilmente accantonare i loro piani di spremere Matsson per ottenere un accordo migliore.

Perché si ritirerà

Ha già avvisato che se qualcuno dovesse mettere a repentaglio l’accordo, se ne andrebbe. Ma è anche possibile che i figli di Roy cerchino di tirarsi fuori dall’accordo, volendo rilevare Waystar Royco piuttosto che prendere i soldi per costruire il proprio impero mediatico.”

La Waystar Royco crolla

Se la Waystar Royco non c’è più, non c’è più successione. E questo potrebbe essere l’esito più plausibile della serie. L’azienda di famiglia era già in difficoltà, tanto da spingere Logan a un disperato tentativo di scusarsi con i figli solo per assicurarsi il loro appoggio nel salvare l’affare GoJo. Se l’acquisizione fallisce, fallirà anche l’azienda. Ed è probabile che le strategie dei figli dei Roy vadano in questa direzione: spingere Matsson ad andarsene chiedendo più soldi, oppure ritirarsi per mantenere l’azienda in famiglia, ma finendo con un affare Pierce fallito, un calo dei prezzi delle azioni e nessuno che possa risollevare la nave che affonda verso il successo.

Mancano solo sei episodi alla fine di Succession – su chi scommetti?