Oui ! L'application mobile officielle de Love Island UK permet aux utilisateurs de voter pour leurs couples préférés, d'écouter les podcasts officiels, d'acheter des produits promotionnels, et bien plus encore. C'est un outil indispensable pour tout fan de Love Island UK !

Vous vivez en Australie et vous êtes fan de Love Island UK ? Vous pouvez regarder chaque saison du programme sur 9Now , la plateforme de streaming à la demande de la chaîne de télévision Channel 9 . Et oui, c'est complètement gratuit ! Il suffit de créer un compte avec votre e-mail sur le site de 9Now et vous pourrez tout regarder en streaming sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre TV.

