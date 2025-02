Survivor est une émission de téléréalité compétitive et éliminatoire dans laquelle un groupe de candidats est bloqué dans un endroit isolé et doit vivre de la terre. En plus d'essayer de survivre, les candidats participeront également à des défis pour obtenir des récompenses et l’immunité lors de l’élimination pendant le « Conseil tribal », un événement pendant lequel les membres de la tribu seront exclus par un vote. Le dernier candidat restant sera couronné le « Sole Survivor » (seul survivant), emportant avec lui un million de dollars en argent comptant.