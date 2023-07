Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Il s'agit du D de divorce. 12 divorcés sont à nouveau à la recherche de l'amour et nous sommes invités à suivre leur parcours tout le long.

The Big D fait partie d'une des nombreuses émissions inspirées par le succès fou de Love Island, et amène des couples fraîchement divorcés vers une villa tropicale au Costa Rica alors qu'ils sont à la recherche de l'amour, une fois encore... avec la compagnie de leurs ex. Les participants se jaugeront mutuellement et flirteront avec de nouvelles flammes (peut-être même essaieront-ils d'en raviver d'anciennes) tout en participant à des "ex-ercices". Un participant est éliminé chaque semaine parce qu'il n'a pas l'étoffe d'un amoureux.

The Big D était diffusé sur TBS avant mais a été annulé par Warner Bros. durant sa fusion avec Discovery. Toutefois, The Big D a retrouvé l'amour avec USA Network, et la saison 2 sera diffusée dans le cadre de la programmation du mercredi soir de la chaîne "Hump Day".