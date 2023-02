En plus de se rattraper sur (ou de revoir) les anciennes saisons, vous pouvez également satisfaire votre dose de The Bachelorette via les podcats Bachelor Nation officiels :

Bachelor Happy Hour met en avant l'ancienne Bachelorette Becca Kufrin en tant que hôte. Elle accueille une invitée co-hôte différente chaque semaine et vous pouvez écouter des conseils en relation amoureuse allant jusqu'aux détails juteux de ce qui se passe en coulisse exclusivement sur Bachelor Happy Hour. Vous pouvez streamer ce podcast sur Apple, Spotify ou Wondery.

Click Bait with Bachelor Nation met en avant les stars préférées des fans de Bachelor, Natasha Parker, Tayshia Adams et Joe Amabile, alors qu'ils passent en revue les plus folles histoires de culture pop et les actualités à la une de la semaine.

Talking It Out est animé par des personnalités de The Bachelorette comme Mike Johnson et Dr Bryan Abasolo, qui donnent des points de vue non conventionnels, des anectodes personnelles et des conversations profondes sur la vie, l'amour et bien plus, avec des invités qui sont des stars de The Bachelor. Streamez Talking It Out sur Audacy, Apple ou Spotify.

