Le célèbre promoteur immobilier Todd Chrisley et sa famille mènent une vie de luxe dans un manoir de Nashville, dans le Tennessee (ils vivaient auparavant à Atlanta). Mais après 10 saisons, la réalité semble avoir rattrapé la célèbre famille : Todd et sa femme Julie Chrisley ont été condamnés à 19 ans de prison pour fraude et évasion fiscale. On dirait qu'ils ne savent pas grand-chose après tout...

La saison 10 a été tournée juste avant que Todd et Julie Chrisley ne soient condamnés à la prison (ils ont commencé à purger leurs peines respectives en janvier 2023). Avec le recul, leur feuilleton sur les plans de rénovation semble si insignifiant maintenant ! La saison 10 de Chrisley Knows Best sera la dernière du programme. Les spin-offs comme Growing Up Chrisley ont également été annulés.