Love Is Blind est une série de télé-réalité dans laquelle des célibataires se rencontrent et tissent des liens romantiques... sans jamais se voir en personne. Coanimée par Nick et Vanessa Lachey, l'émission accompagne 15 femmes et 15 hommes lors de leurs rendez-vous avec des membres du sexe opposé, séparés dans des cabines insonorisées, sans savoir à quoi ressemble leur compagnon.