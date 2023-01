Regardez RuPaul's Drag Race au Royaume-Uni et au Canada

Vous souhaitez regarder en streaming la Drag Race au Royaume-Uni ou au Canada ? WOW Presents Plus est votre meilleure solution - la première de RuPaul's Drag Race saison 15 sera sur la plateforme le 07 janvier 2023 à 02h GMT. Si vous souhaitez vous rattraper sur les saisons passées, WOW Presents Plus UK offre les saisons 1 à 10 et la saison 14, tandis que WOW Presents Plus Canada offre les saisons 1 à 13.