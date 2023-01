Bling Empire est plutôt une sorte de téléréalité autour de la comédie Crazy Rich Asians. Centrée sur un groupe de personnalités riches d'Asie de l'Est et du Sud-Est, la série décrit leur style de vie, leurs relations et tous les bouleversements auxquels elles sont confrontées. Un spin-off de la série vedette basée à Los Angeles, Bling Empire: New York va encore plus loin, en amenant un nouveau casting de jet-setters jusqu'à la Big Apple.