Say Yes to the Dress (SYTTD) est une série de télé-réalité qui suit différentes futures mariées dans leurs parcours d'achats de la fameuse robe dans la boutique de mariage new yorkaise Kleinfeld. Elles sont aidées par les propres assistants et consultants de Kleinfeld, incluant Randy Fenoli, Dorothy Silver et Nicole Sacco, qui offrent des conseils de mode et de l'encouragement pour aider ces futures mariées à trouver leur look parfait pour leur grand jour. Tout le long de cette aventure, les doutes et les dramas ne seront pas en manque aussi bien de la part de l'entourage des fiancés que des futures mariées. Chaque future mariée pourra-telle partir de Kleinfeld avec la robe de mariée de ses rêves ?

La franchise immensément populaire Say Yes to the Dress a permis de reproduire beaucoup de spin offs locaux et internationaux comme SYTTD: Atlanta, SYTTD: Bridesmaids, SYTTD: Lancashire et SYTTD: Ireland.