Koh-Lanta est une émission de télé-réalité et d'aventure française diffusée en France sur TF1 depuis le 4 août 2001. Lors de la première saison, elle était également connue sous le nom de Les Aventuriers de Koh-Lanta. Hubert Auriol est le premier animateur de l'émission, suivi du directeur et directeur des sports de la chaîne, Denis Brogniart. Son nom est dérivé du thaï Koh Lanta, qui a servi de décor au tournage de la première saison. Le tournage proprement dit a eu lieu en février et mars 2001 sur les îles de Ko Rok Nok et Ko Rok Nai, situées à 26 kilomètres au sud de Koh Lanta, ainsi que sur l'île de Koh Kradan, située dans le parc national voisin de Hat Chao Mai).